Удар по Киево-Печерской лавре: ЮНЕСКО заявила о недопустимости атак на культурные памятники
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) осудила российский удар по Киево-Печерской лавре, входящей в список объектов Всемирного наследия.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом говорится в заявлении организации.
"В контексте эскалации войны в Украине после вторжения РФ ЮНЕСКО осуждает удар 15 июня по Киево-Печерской лавре, находящейся в пределах объекта Всемирного наследия "Киев: Софийский собор и связанные с ним монастырские постройки, Киево-Печерская лавра" — одного из важнейших духовных и культурных памятников Украины", — отметили там.
По данным корреспондентки hromadske, днем представители ЮНЕСКО приехали на место российского обстрела, осматривая последствия ударов.
Что предшествовало
- Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО решительно осуждает очередной российский удар, в результате которого повреждена территория Киево-Печерской Лавры — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, культурного объекта, находящегося под усиленной защитой в рамках Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Второго протокола к ней 1999 года.
- От руководства Секретариата ЮНЕСКО требовали жесткой и четкой реакции, использования инструментария Исполнительного совета ЮНЕСКО, Комитета по охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк призвала государства-члены ЮНЕСКО исключить Россию из организации после атаки на Киево-Печерскую лавру.
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Было бы удивительно, если бы сказали, что это допустимо.
Главное, что кроме стандартного бла-бла-бла собирается сделать ЮНЕСКО?
Или и там сидят импотенты на больших зарплатах?
В том числе и на взносах Украины.
Сцикотно...
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