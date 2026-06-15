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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев Удар по Киево-Печерской лавре
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Удар по Киево-Печерской лавре: ЮНЕСКО заявила о недопустимости атак на культурные памятники

удар по лавре

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) осудила российский удар по Киево-Печерской лавре, входящей в список объектов Всемирного наследия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом говорится в заявлении организации.

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"В контексте эскалации войны в Украине после вторжения РФ ЮНЕСКО осуждает удар 15 июня по Киево-Печерской лавре, находящейся в пределах объекта Всемирного наследия "Киев: Софийский собор и связанные с ним монастырские постройки, Киево-Печерская лавра" — одного из важнейших духовных и культурных памятников Украины", — отметили там.

По данным корреспондентки hromadske, днем представители ЮНЕСКО приехали на место российского обстрела, осматривая последствия ударов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-спикер ВР Кондратюк призвала исключить Россию из ЮНЕСКО после удара по Киево-Печерской лавре

Что предшествовало

Читайте: Пожары на территории Киево-Печерской лавры и Художественного арсенала после ударов РФ ликвидированы, — ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Лавра (414) ЮНЕСКО (226)
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Топ комментарии
+6
а вигнати паРашу з ЮНЕСКО сцяними тряпками - ні ?
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15.06.2026 18:10 Ответить
+5
А по людях?Пі..ри!
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15.06.2026 18:08 Ответить
+4
Треба кацапам влупить по якійсь скрєпі.По Ермітажу наприклад.Там все крадене.
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15.06.2026 18:11 Ответить
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А по людях?Пі..ри!
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15.06.2026 18:08 Ответить
а вигнати паРашу з ЮНЕСКО сцяними тряпками - ні ?
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15.06.2026 18:10 Ответить
Потужно. А занепокоєння чому не зробили?
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15.06.2026 18:10 Ответить
Треба кацапам влупить по якійсь скрєпі.По Ермітажу наприклад.Там все крадене.
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15.06.2026 18:11 Ответить
ЮНЕСКО заявила про неприпустимість атак на культурні пам'ятки
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Было бы удивительно, если бы сказали, что это допустимо.
Главное, что кроме стандартного бла-бла-бла собирается сделать ЮНЕСКО?
Или и там сидят импотенты на больших зарплатах?
В том числе и на взносах Украины.
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15.06.2026 18:14 Ответить
А все інше можна атакувати? Щось не дуже відчувається гуманізм у таких заявах.
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15.06.2026 18:15 Ответить
А що ж це таке потужне ніфуя було?

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15.06.2026 18:17 Ответить
Ну так. Засудили. Тільки у заяві не сказали хто це зробив.
Сцикотно...
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15.06.2026 18:26 Ответить
а кого ж ЮНЕСКО у своїй заяві звинуватило за удар? Знову, як завжди, мінбарців?
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15.06.2026 18:29 Ответить
По перше ні ху...ло, ні тварини ху....лостану не розуміють що таке культурні пам'ятки, так що треба писати скільки коштує. Тоді мародерів може це зацікавити і вони залишать це в своїх хворобливих мріях
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15.06.2026 18:51 Ответить
Немає паші-мерседаса і нагнали онуфрія:
- Так недаставайся ти нікому,- ***** пярвопристольний
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15.06.2026 18:53 Ответить
атаки будуть поки існує московський паханат..
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15.06.2026 19:02 Ответить
 
 