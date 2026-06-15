Вице-спикер ВР Кондратюк призвала исключить Россию из ЮНЕСКО после удара по Киево-Печерской лавре
Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк призвала государства-члены ЮНЕСКО исключить Россию из организации после нападения на Киево-Печерскую лавру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Елена Кондратюк написала в своем Facebook.
По словам Кондратюк, присутствие России в организации, призванной защищать мировое культурное наследие, является неприемлемым на фоне систематического уничтожения украинских памятников.
Вице-спикер побывала на месте удара
Елена Кондратюк сообщила, что посетила Киево-Печерскую лавру после российской атаки.
"То, что я увидела, — это не последствия случайного попадания", — отметила она.
По словам вице-спикера, беспилотник попал в алтарную часть Успенского собора – Стефановский придел.
Повреждены музеи и культурные учреждения
В результате атаки повреждения получили экстерьер и интерьер Успенского собора, а также прилегающие здания на территории Лавры.
Среди пострадавших объектов – Сокровищница Национального музея истории Украины, Музей книги и книгопечатания Украины, Национальная историческая библиотека Украины, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств и фондохранилище Национального музея народной архитектуры и быта Украины.
В зданиях выбиты окна и повреждены двери.
Россию призвали привлечь к ответственности
Кондратюк призвала государства-члены ЮНЕСКО публично осудить нападение и инициировать экстренное рассмотрение вопроса об ответственности России за уничтожение объектов всемирного наследия.
"Присутствие России в организации, мандат которой заключается в защите культурного наследия человечества, стало абсурдом. Государства-члены должны назвать вещи своими именами и сделать соответствующие выводы: а именно исключить Россию из организации", – подчеркнула она.
Вице-спикер также отметила, что после пожара под угрозой оказались росписи, фрески и иконостас Успенского собора, которые имеют не только церковную, но и национальную ценность.
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