Вице-спикер ВР Кондратюк призвала исключить Россию из ЮНЕСКО после удара по Киево-Печерской лавре

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк призвала государства-члены ЮНЕСКО исключить Россию из организации после нападения на Киево-Печерскую лавру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Елена Кондратюк написала в своем Facebook.

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По словам Кондратюк, присутствие России в организации, призванной защищать мировое культурное наследие, является неприемлемым на фоне систематического уничтожения украинских памятников.

Вице-спикер побывала на месте удара

Елена Кондратюк сообщила, что посетила Киево-Печерскую лавру после российской атаки.

"То, что я увидела, — это не последствия случайного попадания", — отметила она.

По словам вице-спикера, беспилотник попал в алтарную часть Успенского собора – Стефановский придел.

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Повреждены музеи и культурные учреждения

В результате атаки повреждения получили экстерьер и интерьер Успенского собора, а также прилегающие здания на территории Лавры.

Среди пострадавших объектов – Сокровищница Национального музея истории Украины, Музей книги и книгопечатания Украины, Национальная историческая библиотека Украины, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств и фондохранилище Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

В зданиях выбиты окна и повреждены двери.

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Россию призвали привлечь к ответственности

Кондратюк призвала государства-члены ЮНЕСКО публично осудить нападение и инициировать экстренное рассмотрение вопроса об ответственности России за уничтожение объектов всемирного наследия.

"Присутствие России в организации, мандат которой заключается в защите культурного наследия человечества, стало абсурдом. Государства-члены должны назвать вещи своими именами и сделать соответствующие выводы: а именно исключить Россию из организации", – подчеркнула она.

Вице-спикер также отметила, что после пожара под угрозой оказались росписи, фрески и иконостас Успенского собора, которые имеют не только церковную, но и национальную ценность.

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