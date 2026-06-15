Удар по Лавре - это как бомбардировка Нотр-Дама, - глава МИД Франции Барро
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сравнил повреждения Успенского собора Киево-Печерской лавры с бомбардировкой Нотр-Дама, назвав это недопустимым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Figaro.
Барро осудил "чрезвычайно серьезные повреждения Успенского собора, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО".
"Для нас, французов, это равносильно бомбардировке Нотр-Дама или Сен-Дени, что, конечно же, неприемлемо", - сказал он.
По мнению главы МИД Франции, сегодняшний обстрел демонстрирует, что российский диктатор Владимир Путин продолжает свою колониальную войну и является препятствием для мира.
"В этом контексте наша поддержка Украины продолжается и усиливается", – добавил он накануне открытия в понедельник саммита G7 в Эвиане.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев – четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
- По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
- Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
- Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.
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Не знаю, чи допоміг він гасити собор чи ні, але сам факт. Зараз у Києві сонячно."
Повний у них параліч…
- Франція НЕ Є І НІКОЛИ НЕ БУЛА нашим гарантом
- Франція ні разу не вибрала клоуна але при цьому в неї був президент генерал ДЕ Голь
які питання до Франції?
У Франції одна стратегія - за будь яку ціну просувати лише власного виробника. Якщо такого немає - не давати гроші взагалі на "чуже".
це було і раніше,
так було в 1918 році,
так було в 1941 році, коли за наказом москви-орди підірвали Успенський собор,
таа і зараз
за наказом з москви дрони та ракети летять на Київ..