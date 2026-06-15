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Новости Массированный комбинированный удар
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Удар по Лавре - это как бомбардировка Нотр-Дама, - глава МИД Франции Барро

Глава МИД Франции сравнил атаку на Лавру с ударом по Нотр-Даму

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сравнил повреждения Успенского собора Киево-Печерской лавры с бомбардировкой Нотр-Дама, назвав это недопустимым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Figaro.

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Барро осудил "чрезвычайно серьезные повреждения Успенского собора, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО".

"Для нас, французов, это равносильно бомбардировке Нотр-Дама или Сен-Дени, что, конечно же, неприемлемо", - сказал он.

По мнению главы МИД Франции, сегодняшний обстрел демонстрирует, что российский диктатор Владимир Путин продолжает свою колониальную войну и является препятствием для мира.

"В этом контексте наша поддержка Украины продолжается и усиливается", – добавил он накануне открытия в понедельник саммита G7 в Эвиане.

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев – четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

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Автор: 

Лавра (414) Франция (3740) Барро Жан-Ноэль (81)
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Топ комментарии
+6
@ "Якась містика. Коли рашисти-антихристи почали обстріл Києва, то небо було чисте, а одразу після влучання по собору у Лаврі пішов рясний дощ.
Не знаю, чи допоміг він гасити собор чи ні, але сам факт. Зараз у Києві сонячно."
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15.06.2026 11:13 Ответить
+6
А все інше є прийнятним?
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15.06.2026 11:16 Ответить
+2
І повне мовчання, тих політиканів продажних🤑🤑, що продалися за гроші ******, як гімна у рота набрали💩!! Але так активно волали за якусь там яму на Валдаї, де ******☠️ переховується!?!?
Повний у них параліч…
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15.06.2026 11:22 Ответить
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@ "Якась містика. Коли рашисти-антихристи почали обстріл Києва, то небо було чисте, а одразу після влучання по собору у Лаврі пішов рясний дощ.
Не знаю, чи допоміг він гасити собор чи ні, але сам факт. Зараз у Києві сонячно."
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15.06.2026 11:13 Ответить
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15.06.2026 11:20 Ответить
А все інше є прийнятним?
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15.06.2026 11:16 Ответить
Давай рафалі хорош гундосить !
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15.06.2026 11:29 Ответить
І повне мовчання, тих політиканів продажних🤑🤑, що продалися за гроші ******, як гімна у рота набрали💩!! Але так активно волали за якусь там яму на Валдаї, де ******☠️ переховується!?!?
Повний у них параліч…
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15.06.2026 11:22 Ответить
Ліпить горбатого.
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15.06.2026 11:26 Ответить
- Франція ДАЄ і давала нам багато від літаків бо бронетехніки
- Франція НЕ Є І НІКОЛИ НЕ БУЛА нашим гарантом
- Франція ні разу не вибрала клоуна але при цьому в неї був президент генерал ДЕ Голь

які питання до Франції?
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15.06.2026 11:36 Ответить
Франція жодного євро не дала на "Чешську ініціативу" по снарядам.
У Франції одна стратегія - за будь яку ціну просувати лише власного виробника. Якщо такого немає - не давати гроші взагалі на "чуже".
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15.06.2026 12:00 Ответить
А міндічі, цукермани, єрмаки, шефіри, баканови, наумови...дали? А в нас є власний виробник снарядів? То чому йому Голобородько вже восьмий рік не дає гроші і замовлення? Вас що, Франція має захищати? То вони вам вибирали Голобородька' і оту шоблу в 2019 році? Почитайте Конституцію України, хто має турбуватися про українців і Україну. Франції і так велика подяка за допомогу Україні!
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15.06.2026 12:05 Ответить
Ну.., може коли нарешті прилетить по Нотр-Дам чи Версалю, то щось з'явиться окрім ,,занепокоєння" і ,,обурення"......
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15.06.2026 11:28 Ответить
Вперше з часів Другої світової війни внаслідок терористичних дій москви було пошкоджено споруду Києво-Печерської лаври.
це було і раніше,

так було в 1918 році,
так було в 1941 році, коли за наказом москви-орди підірвали Успенський собор,
таа і зараз
за наказом з москви дрони та ракети летять на Київ..
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15.06.2026 11:55 Ответить
Навіть під час другої світової війни нацисти такого на робили на відміну від рашистів ,перший раз Успенський собор підірвали так звані радянські диверсанти в 1941 році ,другий раз його намагався знищити терорист путін цієї ночі . Ще раз нагадаю рашисти це варвари від андрія боголюбського який спалив Київ до теперішнього варвара путіна.
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15.06.2026 11:57 Ответить
Нарешті допетрали...
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15.06.2026 12:06 Ответить
 
 