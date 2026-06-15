Удар по Лавре - это как бомбардировка Нотр-Дама, - глава МИД Франции Барро

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сравнил повреждения Успенского собора Киево-Печерской лавры с бомбардировкой Нотр-Дама, назвав это недопустимым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Figaro.

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Барро осудил "чрезвычайно серьезные повреждения Успенского собора, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО".

"Для нас, французов, это равносильно бомбардировке Нотр-Дама или Сен-Дени, что, конечно же, неприемлемо", - сказал он.

По мнению главы МИД Франции, сегодняшний обстрел демонстрирует, что российский диктатор Владимир Путин продолжает свою колониальную войну и является препятствием для мира.

"В этом контексте наша поддержка Украины продолжается и усиливается", – добавил он накануне открытия в понедельник саммита G7 в Эвиане.

Массированная атака на Украину 15 июня

Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев – четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

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