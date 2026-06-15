Удар по Лаврі - це як бомбардування Нотр-Даму, - глава МЗС Франції Барро

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прирівняв пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври до бомбардування Нотр-Даму, назвавши це неприйнятним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Le Figaro.

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Барро засудив "надзвичайно серйозні пошкодження Успенського собору, об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО".

"Для нас, французів, це рівносильно бомбардуванню Нотр-Даму або Сен-Дені, що, звісно, є неприйнятним", – сказав він.

На думку глави МЗС Франції, сьогоднішній обстріл демонструє те, що російський диктатор Володимир Путін продовжує свою колоніальну війну і є перешкодою для миру.

"У цьому контексті наша підтримка України триває і посилюється", – додав він напередодні відкриття в понеділок саміту G7 в Евіані.

Масована атака на Україну 15 червня

Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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