Удар по Лаврі - це як бомбардування Нотр-Даму, - глава МЗС Франції Барро
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прирівняв пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври до бомбардування Нотр-Даму, назвавши це неприйнятним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Le Figaro.
Барро засудив "надзвичайно серйозні пошкодження Успенського собору, об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО".
"Для нас, французів, це рівносильно бомбардуванню Нотр-Даму або Сен-Дені, що, звісно, є неприйнятним", – сказав він.
На думку глави МЗС Франції, сьогоднішній обстріл демонструє те, що російський диктатор Володимир Путін продовжує свою колоніальну війну і є перешкодою для миру.
"У цьому контексті наша підтримка України триває і посилюється", – додав він напередодні відкриття в понеділок саміту G7 в Евіані.
Масована атака на Україну 15 червня
- Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
- Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
- За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
- Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
- Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
- Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.
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Не знаю, чи допоміг він гасити собор чи ні, але сам факт. Зараз у Києві сонячно."
Повний у них параліч…
- Франція НЕ Є І НІКОЛИ НЕ БУЛА нашим гарантом
- Франція ні разу не вибрала клоуна але при цьому в неї був президент генерал ДЕ Голь
які питання до Франції?
У Франції одна стратегія - за будь яку ціну просувати лише власного виробника. Якщо такого немає - не давати гроші взагалі на "чуже".
це було і раніше,
так було в 1918 році,
так було в 1941 році, коли за наказом москви-орди підірвали Успенський собор,
таа і зараз
за наказом з москви дрони та ракети летять на Київ..