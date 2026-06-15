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Удар по Лаврі - це як бомбардування Нотр-Даму, - глава МЗС Франції Барро

Глава МЗС Франції порівняв атаку на Лавру з ударом по Нотр-Даму

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прирівняв пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври до бомбардування Нотр-Даму, назвавши це неприйнятним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Le Figaro.

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Барро засудив "надзвичайно серйозні пошкодження Успенського собору, об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО".

"Для нас, французів, це рівносильно бомбардуванню Нотр-Даму або Сен-Дені, що, звісно, є неприйнятним", – сказав він.

На думку глави МЗС Франції, сьогоднішній обстріл демонструє те, що російський диктатор Володимир Путін продовжує свою колоніальну війну і є перешкодою для миру.

"У цьому контексті наша підтримка України триває і посилюється", – додав він напередодні відкриття в понеділок саміту G7 в Евіані.

Масована атака на Україну 15 червня

  • Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
  • За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
  • Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
  • Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
  • Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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Автор: 

Лавра (293) Франція (3349) Барро Жан-Ноель (81)
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Топ коментарі
+10
@ "Якась містика. Коли рашисти-антихристи почали обстріл Києва, то небо було чисте, а одразу після влучання по собору у Лаврі пішов рясний дощ.
Не знаю, чи допоміг він гасити собор чи ні, але сам факт. Зараз у Києві сонячно."
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15.06.2026 11:13 Відповісти
+8
А все інше є прийнятним?
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15.06.2026 11:16 Відповісти
+3
І повне мовчання, тих політиканів продажних🤑🤑, що продалися за гроші ******, як гімна у рота набрали💩!! Але так активно волали за якусь там яму на Валдаї, де ******☠️ переховується!?!?
Повний у них параліч…
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15.06.2026 11:22 Відповісти
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@ "Якась містика. Коли рашисти-антихристи почали обстріл Києва, то небо було чисте, а одразу після влучання по собору у Лаврі пішов рясний дощ.
Не знаю, чи допоміг він гасити собор чи ні, але сам факт. Зараз у Києві сонячно."
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15.06.2026 11:13 Відповісти
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15.06.2026 11:20 Відповісти
А все інше є прийнятним?
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15.06.2026 11:16 Відповісти
Давай рафалі хорош гундосить !
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15.06.2026 11:29 Відповісти
І повне мовчання, тих політиканів продажних🤑🤑, що продалися за гроші ******, як гімна у рота набрали💩!! Але так активно волали за якусь там яму на Валдаї, де ******☠️ переховується!?!?
Повний у них параліч…
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15.06.2026 11:22 Відповісти
Ліпить горбатого.
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15.06.2026 11:26 Відповісти
- Франція ДАЄ і давала нам багато від літаків бо бронетехніки
- Франція НЕ Є І НІКОЛИ НЕ БУЛА нашим гарантом
- Франція ні разу не вибрала клоуна але при цьому в неї був президент генерал ДЕ Голь

які питання до Франції?
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15.06.2026 11:36 Відповісти
Франція жодного євро не дала на "Чешську ініціативу" по снарядам.
У Франції одна стратегія - за будь яку ціну просувати лише власного виробника. Якщо такого немає - не давати гроші взагалі на "чуже".
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15.06.2026 12:00 Відповісти
А міндічі, цукермани, єрмаки, шефіри, баканови, наумови...дали? А в нас є власний виробник снарядів? То чому йому Голобородько вже восьмий рік не дає гроші і замовлення? Вас що, Франція має захищати? То вони вам вибирали Голобородька' і оту шоблу в 2019 році? Почитайте Конституцію України, хто має турбуватися про українців і Україну. Франції і так велика подяка за допомогу Україні!
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15.06.2026 12:05 Відповісти
Ну.., може коли нарешті прилетить по Нотр-Дам чи Версалю, то щось з'явиться окрім ,,занепокоєння" і ,,обурення"......
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15.06.2026 11:28 Відповісти
Не треба і прильотів. Згадайте перший візит клоуна до Парижу - Нотр Дам вже горів.
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15.06.2026 13:12 Відповісти
Вперше з часів Другої світової війни внаслідок терористичних дій москви було пошкоджено споруду Києво-Печерської лаври.
це було і раніше,

так було в 1918 році,
так було в 1941 році, коли за наказом москви-орди підірвали Успенський собор,
таа і зараз
за наказом з москви дрони та ракети летять на Київ..
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15.06.2026 11:55 Відповісти
Навіть під час другої світової війни нацисти такого на робили на відміну від рашистів ,перший раз Успенський собор підірвали так звані радянські диверсанти в 1941 році ,другий раз його намагався знищити терорист путін цієї ночі . Ще раз нагадаю рашисти це варвари від андрія боголюбського який спалив Київ до теперішнього варвара путіна.
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15.06.2026 11:57 Відповісти
Нарешті допетрали...
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15.06.2026 12:06 Відповісти
Онуфрій засудив напад параши на Лавру, відмовився від нагород, та парспорта параши? Чому мовчить Паша Мерседес? Журналістів гарно проклинав, а тут засунув свій довгий язик в сраку.
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15.06.2026 12:22 Відповісти
коли люди по підвалах старих будинків сидять, які до речі не є безпечним місцем, то вже стало для Заходу нормальним. Скільки російської нафти, газу і всього іншого купили країни ЄС і НАТО за останні місяці? Хай розкажуть.
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15.06.2026 12:41 Відповісти
 
 