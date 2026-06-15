Віцеспікерка ВР Кондратюк закликала виключити Росію з ЮНЕСКО після удару по Києво-Печерській лаврі
Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала держави-члени ЮНЕСКО виключити Росію з організації після атаки на Києво-Печерську лавру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Олена Кондратюк написала у своєму Фейсбуці.
За словами Кондратюк, присутність Росії в організації, яка покликана захищати світову культурну спадщину, є неприйнятною на тлі систематичного знищення українських пам’яток.
Віцеспікерка побувала на місці удару
Олена Кондратюк повідомила, що відвідала Києво-Печерську лавру після російської атаки.
"Те, що я побачила – це не наслідки випадкового влучання", – зазначила вона.
За словами віцеспікерки, безпілотник влучив у вівтарну частину Успенського собору – Стефанівський приділ.
Пошкоджені музеї та культурні установи
Внаслідок атаки пошкоджень зазнали екстер’єр та інтер’єр Успенського собору, а також прилеглі будівлі на території Лаври.
Серед постраждалих об’єктів – Скарбниця Національного музею історії України, Музей книги і друкарства України, Національна історична бібліотека України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв та фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
У будівлях вибито вікна та пошкоджено двері.
Росію закликали притягнути до відповідальності
Кондратюк закликала держави-члени ЮНЕСКО публічно засудити атаку та ініціювати екстрений розгляд питання про відповідальність Росії за знищення об’єктів світової спадщини.
"Присутність росії в організації, мандат якої полягає у захисті культурної спадщини людства, стала абсурдом. Держави-члени повинні це назвати своїми іменами і зробити відповідні висновки: а саме виключити росію з організації", – наголосила вона.
Віцеспікерка також зауважила, що після пожежі під загрозою опинилися розписи, фрески та іконостас Успенського собору, які мають не лише церковну, а й національну цінність.
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