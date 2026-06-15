УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13922 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
372 7

Віцеспікерка ВР Кондратюк закликала виключити Росію з ЮНЕСКО після удару по Києво-Печерській лаврі

Атака РФ на Київ: пожежа та руйнування в Києво-Печерській лаврі

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала держави-члени ЮНЕСКО виключити Росію з організації після атаки на Києво-Печерську лавру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Олена Кондратюк написала у своєму Фейсбуці. 

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Кондратюк, присутність Росії в організації, яка покликана захищати світову культурну спадщину, є неприйнятною на тлі систематичного знищення українських пам’яток.

Віцеспікерка побувала на місці удару

Олена Кондратюк повідомила, що відвідала Києво-Печерську лавру після російської атаки.

"Те, що я побачила – це не наслідки випадкового влучання", – зазначила вона.

За словами віцеспікерки, безпілотник влучив у вівтарну частину Успенського собору – Стефанівський приділ.

Читайте: Після удару по Лаврі Рада церков закликала світ посилити санкції проти Росії

Пошкоджені музеї та культурні установи

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали екстер’єр та інтер’єр Успенського собору, а також прилеглі будівлі на території Лаври.

Серед постраждалих об’єктів – Скарбниця Національного музею історії України, Музей книги і друкарства України, Національна історична бібліотека України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв та фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.

У будівлях вибито вікна та пошкоджено двері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Києво-Печерській лаврі - атака на українську спадщину, - Свириденко

Росію закликали притягнути до відповідальності

Кондратюк закликала держави-члени ЮНЕСКО публічно засудити атаку та ініціювати екстрений розгляд питання про відповідальність Росії за знищення об’єктів світової спадщини.

"Присутність росії в організації, мандат якої полягає у захисті культурної спадщини людства, стала абсурдом. Держави-члени повинні це назвати своїми іменами і зробити відповідні висновки: а саме виключити росію з організації", – наголосила вона.

Віцеспікерка також зауважила, що після пожежі під загрозою опинилися розписи, фрески та іконостас Успенського собору, які мають не лише церковну, а й національну цінність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Лаврі - це як бомбардування Нотр-Даму, - глава МЗС Франції Барро

Автор: 

Лавра (293) росія (70431) ЮНЕСКО (178) Кондратюк Олена (89)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Те юнеско як оона нічого не вирішує , ти ще звернись в лігу сексуальних меншин , чи більшин.
показати весь коментар
15.06.2026 16:08 Відповісти
Ну виключать кацапівку з ЮНЕСКО, через пару років назад включать так саме як з Олімпійськими іграми, напевно гроші важливіші.
показати весь коментар
15.06.2026 16:09 Відповісти
Ну, як не заплакали, то хоть скривилися, з стефанчуком і без абрахамія із служками у ВРУ!?!?!?
показати весь коментар
15.06.2026 16:09 Відповісти
Поки не прилетить по Нотр-Дам або Версалю - ніхто цю мразоту не виключить!! Але подзвін по них усіх вже пішов....
показати весь коментар
15.06.2026 16:19 Відповісти
Поддерживаю !!!!!
показати весь коментар
15.06.2026 16:39 Відповісти
Про це Олена Кондратюк https://www.facebook.com/share/p/18GutxbZve/?mibextid=wwXIfr написала у своєму Фейсбуці. Джерело: https://censor.net/ua/n4008441
Скільки чоловік читає її фейсбук? 🤡🤡🤡
показати весь коментар
15.06.2026 16:49 Відповісти
 
 