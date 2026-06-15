Після удару по Лаврі Рада церков закликала світ посилити санкції проти Росії

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала уряди демократичних країн посилити санкції проти Росії, її політиків, бізнесменів, журналістів та релігійних діячів після російської атаки на Києво-Печерську лавру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

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У ніч на 15 червня Росія завдала чергового масованого ракетно-дронового удару по Києву. Внаслідок атаки була пошкоджена Києво-Печерська лавра, а на даху Успенського собору виникла пожежа на площі близько 800 квадратних метрів.

У Раді церков нагадали про значення Лаври

У заяві наголосили, що Києво-Печерська лавра бере свій початок з XI століття, є одним із головних центрів поширення християнства у Східній Європі та об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

На території Лаври діє чернеча громада, регулярно відбуваються богослужіння та молитви. Також тут розташований Національний заповідник із численними музейними колекціями та пам’ятками історії й культури.

"Російський обстріл Лаври є черговим злочином проти людяності, проти християнства, проти духовної, історичної та культурної спадщини України. Нагадаємо, що загалом від початку повномасштабної війни повного або часткового руйнування та пошкоджень від російських атак зазнали близько 800 релігійних споруд християн, мусульман та іудеїв в Україні", – наголосили автори заяви.

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Світ закликали посилити тиск на Росію

У Всеукраїнській раді церков зазначили, що під час останньої атаки на Київ пошкоджень також зазнали Національна кіностудія імені Олександра Довженка, Національний культурно-художній і музейний комплекс "Мистецький арсенал", великий поштовий термінал, житлові будинки, а також об’єкти енергетичної та водної інфраструктури.

"Всі ці злочини здійснює Російська Федерація, яка має зобовʼязання члена ООН, є членом ЮНЕСКО і яка, користуючись браком політичної волі в міжнародних інституціях та недостатньою рішучістю демократичних країн, цинічно продовжує терористичні атаки проти українських міст, чинить все нові й нові акти геноциду українського народу. Вчергове закликаємо уряди демократичних країн посилити санкційний тиск на РФ, російських політиків, бізнесменів, журналістів та російських релігійних діячів, які є співучасниками триваючих злочинів проти людяності в Україні", – йдеться у заяві.

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Подякували захисникам та закликали до молитви

Рада церков висловила подяку силам протиповітряної оборони, українським військовим, рятувальникам, медикам і працівникам служб життєзабезпечення.

"Закликаємо церкви, релігійні спільноти та всіх людей доброї волі єднатися в молитві й продовжувати молитися за припинення російської агресії та встановлення справедливого миру для України! Дякуємо кожній небайдужій людині з різних країн, які не втомилися разом з українцями стояти на стороні добра і виявляти солідарність з українським народом", – підкреслили у ВРЦіРО.

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