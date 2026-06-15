Макрон про удар по Києво-Печерській лаврі: Це атака на світову спадщину

Президент Франції Емманюель Макрон засудив російських удар по Києво-Печерській лаврі.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Києво-Печерська лавра, одна з головних святинь українського православ’я, внесена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, цієї ночі зазнала пошкоджень під час масштабної російської атаки ракетами та дронами, яка знову була спрямована проти Києва та призвела до жертв серед цивільного населення.

Так само як і війна агресії, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки, ніщо не може виправдати цю атаку на нашу спільну світову спадщину", - наголосив французький лідер.

Макрон запевнив, що Франція готова співпрацювати з українськими органами, відповідальними за охорону культурної спадщини.

"Ця атака лише зміцнює нашу рішучість разом із союзниками та партнерами зробити все можливе для досягнення припинення вогню, яке Росія й досі вперто відкидає, а згодом — справедливого миру. Ми працюватимемо над цим під час саміту G7 в Ев'ян-ле-Бен", - підсумував він.

Масована атака на Україну 15 червня