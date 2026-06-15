Макрон про удар по Києво-Печерській лаврі: Це атака на світову спадщину
Президент Франції Емманюель Макрон засудив російських удар по Києво-Печерській лаврі.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Києво-Печерська лавра, одна з головних святинь українського православ’я, внесена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, цієї ночі зазнала пошкоджень під час масштабної російської атаки ракетами та дронами, яка знову була спрямована проти Києва та призвела до жертв серед цивільного населення.
Так само як і війна агресії, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки, ніщо не може виправдати цю атаку на нашу спільну світову спадщину", - наголосив французький лідер.
Макрон запевнив, що Франція готова співпрацювати з українськими органами, відповідальними за охорону культурної спадщини.
"Ця атака лише зміцнює нашу рішучість разом із союзниками та партнерами зробити все можливе для досягнення припинення вогню, яке Росія й досі вперто відкидає, а згодом — справедливого миру. Ми працюватимемо над цим під час саміту G7 в Ев'ян-ле-Бен", - підсумував він.
Масована атака на Україну 15 червня
- Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
- Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
- За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
- Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
- Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
- Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.
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Тут один солдат оповідав. У розбитому селі жив старий кацап, котрий ходив поміж наших військових і розказував про гуманізм московитів. Наші жартівники порадили йому це довести практично. Десь надибали прапор Червоного хреста і почепили на його халабуду, де він жив. Прилетіло через годину. Кацапа вдома не було, то і лишився живий, але був переконаний, що це зробили укри.
це ідіоматичний вираз, що означає дію, яка:
Має нікчемний результат: гучний «ефект» (шум, пиха, заява), який не призводить до реальних наслідків або змін.
А Єропейські політики, все ніяк упродовж 30 років, з московського лайна замішаного на грошах газпрьому не відмажуться! А воно ж і смердюче, Шредер з Меркель та дивна партейка одноденна, це засвідчують щоденно!