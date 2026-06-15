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Новости Массированный комбинированный удар
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Макрон об ударе по Киево-Печерской лавре: Это атака на мировое наследие

Макрон осудил удар РФ по Киево-Печерской лавре

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил российский удар по Киево-Печерской лавре.

Об этом он сообщил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Киево-Печерская лавра, одна из главных святынь украинского православия, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, этой ночью пострадала во время масштабной российской атаки ракетами и дронами, которая вновь была направлена против Киева и привела к жертвам среди гражданского населения.

Так же, как и война агрессии, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет, ничто не может оправдать эту атаку на наше общее мировое наследие", - подчеркнул французский лидер.

Макрон заверил, что Франция готова сотрудничать с украинскими органами, ответственными за охрану культурного наследия.

"Эта атака только укрепляет нашу решимость вместе с союзниками и партнерами сделать все возможное для достижения прекращения огня, которое Россия до сих пор упорно отвергает, а впоследствии - справедливого мира. Мы будем работать над этим во время саммита G7 в Эвиан-ле-Бен", - подытожил он.

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

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Киев (26454) Лавра (414) обстрел (33139) Макрон Эмманюэль (1621)
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Це удар під дих - шоб остудити кацапів я передаю 400 Скальпів - Макрон - нє?
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15.06.2026 14:30 Ответить
Майже в тему:
Тут один солдат оповідав. У розбитому селі жив старий кацап, котрий ходив поміж наших військових і розказував про гуманізм московитів. Наші жартівники порадили йому це довести практично. Десь надибали прапор Червоного хреста і почепили на його халабуду, де він жив. Прилетіло через годину. Кацапа вдома не було, то і лишився живий, але був переконаний, що це зробили укри.
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15.06.2026 14:34 Ответить
Так що, будемо ще глибше занепокоюватись? Глибоко, глибоко...
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15.06.2026 14:35 Ответить
Пук в калюжу:
це ідіоматичний вираз, що означає дію, яка:
Має нікчемний результат: гучний «ефект» (шум, пиха, заява), який не призводить до реальних наслідків або змін.
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15.06.2026 14:36 Ответить
Гітлєр з *******, це два виродки в Європі за злочинами проти Людяності і геноциду щодо Українців!! А все так добре починалося, агенти Штазі -КДБ, Шредер, Меркель, прутінферштейн, газопроводи орків, це не політика, теліпання язиками гітлєра і ****** у Мюнхені, концтабори, газові атаки, катування, викрадення дітей з України, що гітлєром що *******!!!??
А Єропейські політики, все ніяк упродовж 30 років, з московського лайна замішаного на грошах газпрьому не відмажуться! А воно ж і смердюче, Шредер з Меркель та дивна партейка одноденна, це засвідчують щоденно!
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15.06.2026 14:41 Ответить
 
 