Макрон об ударе по Киево-Печерской лавре: Это атака на мировое наследие

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил российский удар по Киево-Печерской лавре.

Об этом он сообщил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Киево-Печерская лавра, одна из главных святынь украинского православия, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, этой ночью пострадала во время масштабной российской атаки ракетами и дронами, которая вновь была направлена против Киева и привела к жертвам среди гражданского населения.

Так же, как и война агрессии, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет, ничто не может оправдать эту атаку на наше общее мировое наследие", - подчеркнул французский лидер.

Макрон заверил, что Франция готова сотрудничать с украинскими органами, ответственными за охрану культурного наследия.

"Эта атака только укрепляет нашу решимость вместе с союзниками и партнерами сделать все возможное для достижения прекращения огня, которое Россия до сих пор упорно отвергает, а впоследствии - справедливого мира. Мы будем работать над этим во время саммита G7 в Эвиан-ле-Бен", - подытожил он.

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