Макрон об ударе по Киево-Печерской лавре: Это атака на мировое наследие
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил российский удар по Киево-Печерской лавре.
Об этом он сообщил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Киево-Печерская лавра, одна из главных святынь украинского православия, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, этой ночью пострадала во время масштабной российской атаки ракетами и дронами, которая вновь была направлена против Киева и привела к жертвам среди гражданского населения.
Так же, как и война агрессии, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет, ничто не может оправдать эту атаку на наше общее мировое наследие", - подчеркнул французский лидер.
Макрон заверил, что Франция готова сотрудничать с украинскими органами, ответственными за охрану культурного наследия.
"Эта атака только укрепляет нашу решимость вместе с союзниками и партнерами сделать все возможное для достижения прекращения огня, которое Россия до сих пор упорно отвергает, а впоследствии - справедливого мира. Мы будем работать над этим во время саммита G7 в Эвиан-ле-Бен", - подытожил он.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
- По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
- Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
- Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.
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Тут один солдат оповідав. У розбитому селі жив старий кацап, котрий ходив поміж наших військових і розказував про гуманізм московитів. Наші жартівники порадили йому це довести практично. Десь надибали прапор Червоного хреста і почепили на його халабуду, де він жив. Прилетіло через годину. Кацапа вдома не було, то і лишився живий, але був переконаний, що це зробили укри.
це ідіоматичний вираз, що означає дію, яка:
Має нікчемний результат: гучний «ефект» (шум, пиха, заява), який не призводить до реальних наслідків або змін.
А Єропейські політики, все ніяк упродовж 30 років, з московського лайна замішаного на грошах газпрьому не відмажуться! А воно ж і смердюче, Шредер з Меркель та дивна партейка одноденна, це засвідчують щоденно!