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В УПЦ МП відреагували на удар Росії по Києво-Печерській лаврі

Лавра

Українська Православна Церква (МП) відреагувала на російську атаку, внаслідок якої зазнала пошкоджень Києво-Печерська лавра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ про це журналістам розповів митрополит Ніжинський і Прилуцький УПЦ МП Климент.

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В УПЦ МП заявили про трагедію для всієї України

За словами митрополита, Києво-Печерська лавра є не лише історичною пам’яткою, а й однією з головних християнських святинь України.

"Під обстріл потрапила не просто історична споруда, а велика християнська святиня. Водночас рани, яких цієї ночі зазнав Успенський собор, є відображенням глибокої трагедії всього українського народу, який так само зранений війною, що вже давно переступила всі моральні межі", – сказав він.

Климент також наголосив, що УПЦ МП рішуче засуджує військову агресію Росії проти України, наслідком якої стали тисячі загиблих людей та руйнування святинь.

Також читайте: Діючий ієрей Запорізької єпархії УПЦ освятив катівню окупантів у Бердянську. ФОТО

У церкві відслужили літію за загиблими

Митрополит висловив переконання, що пошкоджені святині вдасться відновити, як це вже неодноразово відбувалося в історії Успенського собору.

"Віримо, що зруйноване знову буде відбудоване, як уже не раз був відроджений сам Успенський собор, а український народ з Божою допомогою вистоїть і в цих тяжких випробуваннях", – зазначив він.

Також в УПЦ МП повідомили, що після російської масованої атаки відслужили заупокійну літію за всіма загиблими внаслідок обстрілів України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Лаврі - це атака на українську ідентичність, - Матернова

Автор: 

Лавра (293) обстріл (34491) пожежа (4484) УПЦ МП (1225)
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Топ коментарі
+43
Ох, і лицеміри!!!... Одною рукою освячують удари по Україні, а іншою "засуджують" їх...
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15.06.2026 13:03 Відповісти
+28
І хтось ще вірить московським попам?
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15.06.2026 13:05 Відповісти
+23
Московитським попам навіть сатана не вірить...
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15.06.2026 13:06 Відповісти
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Ох, і лицеміри!!!... Одною рукою освячують удари по Україні, а іншою "засуджують" їх...
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15.06.2026 13:03 Відповісти
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15.06.2026 13:48 Відповісти
давайте вже відспівайте *****...
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15.06.2026 13:04 Відповісти
І хтось ще вірить московським попам?
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15.06.2026 13:05 Відповісти
Московитським попам навіть сатана не вірить...
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15.06.2026 13:06 Відповісти
И тихо крестится в сторонке ...
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15.06.2026 13:27 Відповісти
Нах****й з України, вас ліцемірів мп !!!...
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15.06.2026 13:08 Відповісти
Ніяк не вийде, бо вони під захистом Голобородька' і Буданги.
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15.06.2026 13:17 Відповісти
Давайте вже щось по х-лу відслужіть щось. Хоч літію, хоч натрію, хоч калію.
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15.06.2026 13:10 Відповісти
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15.06.2026 13:12 Відповісти
московитські лицеміри МП уєві
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15.06.2026 13:20 Відповісти
Аякже, все буде відбудоване за кошти московського патріархату
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15.06.2026 13:28 Відповісти
Як там боги почуваються що їхні храми руйнують створені з глини за подібність до тих же богів істоти
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15.06.2026 13:29 Відповісти
Ну я хоть и не верующий, но когда пожар был сразу пошел ливень, киевляне писали. так что хрен его знает, може боженька рассердится, да как ***** по кацапам. ну в смысле наши ракеты от ихнего ПВО отвернет. да и по их главному храму войны, где фуражка Гитлера. Я бы и новой баллистики не пожалел. Просто ***** хочет забрать Грааль. который как бы потерялся когда крестоносцы тамплиеры покидали Акру. И есть легенда что его спасли и направили в Киев, пуцло очень его ищет. Да у Соловья проффесора от фсб много есть стенаний что они ищут Грааль. Я знаю, ну как знаю где он есть, реально в Киеве. Это не моя тайна ну я знаю где. Гур раши велком. хер узнаете.
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15.06.2026 14:44 Відповісти
А паша мерседес шо каже?😏
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15.06.2026 13:33 Відповісти
Московський сатанат має бути видалений з лона України як ракова пухлина!
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15.06.2026 13:35 Відповісти
Взагалі, вони вже давно не "московського патріархату". Вони просто УПЦ
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15.06.2026 13:35 Відповісти
Яке упц? Це рпц в Україні!
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15.06.2026 14:30 Відповісти
шось їхній клоповник, колись центровой боєць, Паша Мерседес мовчить..
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15.06.2026 14:13 Відповісти
Закон № 2662-VIII (щодо назв релігійних організацій)
Прийнятий у 2018 році та визнаний конституційним у 2022 році. Він передбачає, що релігійна організація, чий центр управління знаходиться в країні-агресорі (Російській Федерації), зобов'язана у своїй повній офіційній назві вказувати приналежність до такої релігійної організації.

Анна Проніна, бажано щоби і чиновники, і журналісти називали оте московське кубло саме так як зобов'язує закон України.
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15.06.2026 14:14 Відповісти
А хто це такі що ми тут маєм читати як вони відреагували?

забагато честі!

всі асоційовані і афілійовані з московією осередки мають бути ліквідовані як загроза нац безпеки ... ось ця інформація важливо коли це станеться
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15.06.2026 14:36 Відповісти
упц "мп" розшифровується як "мерседес і порше"
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15.06.2026 14:39 Відповісти
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15.06.2026 15:46 Відповісти
і моксву нфдк не згадав...Дрони/ракети марсіанські? Чи з Кассіопеї?
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15.06.2026 15:52 Відповісти
ПЦУ має оголосити анафему х....лу.
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15.06.2026 15:55 Відповісти
 
 