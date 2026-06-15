В УПЦ МП відреагували на удар Росії по Києво-Печерській лаврі

Українська Православна Церква (МП) відреагувала на російську атаку, внаслідок якої зазнала пошкоджень Києво-Печерська лавра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ про це журналістам розповів митрополит Ніжинський і Прилуцький УПЦ МП Климент.

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В УПЦ МП заявили про трагедію для всієї України

За словами митрополита, Києво-Печерська лавра є не лише історичною пам’яткою, а й однією з головних християнських святинь України.

"Під обстріл потрапила не просто історична споруда, а велика християнська святиня. Водночас рани, яких цієї ночі зазнав Успенський собор, є відображенням глибокої трагедії всього українського народу, який так само зранений війною, що вже давно переступила всі моральні межі", – сказав він.

Климент також наголосив, що УПЦ МП рішуче засуджує військову агресію Росії проти України, наслідком якої стали тисячі загиблих людей та руйнування святинь.

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У церкві відслужили літію за загиблими

Митрополит висловив переконання, що пошкоджені святині вдасться відновити, як це вже неодноразово відбувалося в історії Успенського собору.

"Віримо, що зруйноване знову буде відбудоване, як уже не раз був відроджений сам Успенський собор, а український народ з Божою допомогою вистоїть і в цих тяжких випробуваннях", – зазначив він.

Також в УПЦ МП повідомили, що після російської масованої атаки відслужили заупокійну літію за всіма загиблими внаслідок обстрілів України.

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