В УПЦ МП отреагировали на удар России по Киево-Печерской лавре

Украинская Православная Церковь (МП) отреагировала на российскую атаку, в результате которой была повреждена Киево-Печерская лавра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал митрополит Нежинский и Прилукский УПЦ МП Климент.

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В УПЦ МП заявили о трагедии для всей Украины

По словам митрополита, Киево-Печерская лавра является не только историческим памятником, но и одной из главных христианских святынь Украины.

"Под обстрел попало не просто историческое сооружение, а великая христианская святыня. В то же время раны, которые этой ночью получил Успенский собор, являются отражением глубокой трагедии всего украинского народа, который так же ранен войной, уже давно переступившей все моральные границы", - сказал он.

Климент также подчеркнул, что УПЦ МП решительно осуждает военную агрессию России против Украины, следствием которой стали тысячи погибших людей и разрушение святынь.

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В церкви отслужили литию по погибшим

Митрополит выразил убеждение, что поврежденные святыни удастся восстановить, как это уже неоднократно происходило в истории Успенского собора.

"Верим, что разрушенное будет вновь восстановлено, как уже не раз возрождался сам Успенский собор, а украинский народ с Божьей помощью выстоит и в этих тяжелых испытаниях", – отметил он.

Также в УПЦ МП сообщили, что после российской массированной атаки отслужили заупокойную литию по всем погибшим в результате обстрелов Украины.

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