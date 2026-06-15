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Новости Атака БПЛА на Киев Обстрелы Киева Передача Лавры ПЦУ
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В УПЦ МП отреагировали на удар России по Киево-Печерской лавре

Лавра

Украинская Православная Церковь (МП) отреагировала на российскую атаку, в результате которой была повреждена Киево-Печерская лавра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал митрополит Нежинский и Прилукский УПЦ МП Климент.

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В УПЦ МП заявили о трагедии для всей Украины

По словам митрополита, Киево-Печерская лавра является не только историческим памятником, но и одной из главных христианских святынь Украины.

"Под обстрел попало не просто историческое сооружение, а великая христианская святыня. В то же время раны, которые этой ночью получил Успенский собор, являются отражением глубокой трагедии всего украинского народа, который так же ранен войной, уже давно переступившей все моральные границы", - сказал он.

Климент также подчеркнул, что УПЦ МП решительно осуждает военную агрессию России против Украины, следствием которой стали тысячи погибших людей и разрушение святынь.

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В церкви отслужили литию по погибшим

Митрополит выразил убеждение, что поврежденные святыни удастся восстановить, как это уже неоднократно происходило в истории Успенского собора.

"Верим, что разрушенное будет вновь восстановлено, как уже не раз возрождался сам Успенский собор, а украинский народ с Божьей помощью выстоит и в этих тяжелых испытаниях", – отметил он.

Также в УПЦ МП сообщили, что после российской массированной атаки отслужили заупокойную литию по всем погибшим в результате обстрелов Украины.

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Лавра (414) обстрел (33139) пожар (6038) УПЦ МП (1568)
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Топ комментарии
+19
Ох, і лицеміри!!!... Одною рукою освячують удари по Україні, а іншою "засуджують" їх...
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15.06.2026 13:03 Ответить
+12
Московитським попам навіть сатана не вірить...
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15.06.2026 13:06 Ответить
+11
І хтось ще вірить московським попам?
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15.06.2026 13:05 Ответить
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Ох, і лицеміри!!!... Одною рукою освячують удари по Україні, а іншою "засуджують" їх...
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15.06.2026 13:03 Ответить
давайте вже відспівайте *****...
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15.06.2026 13:04 Ответить
І хтось ще вірить московським попам?
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15.06.2026 13:05 Ответить
Московитським попам навіть сатана не вірить...
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15.06.2026 13:06 Ответить
И тихо крестится в сторонке ...
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15.06.2026 13:27 Ответить
Нах****й з України, вас ліцемірів мп !!!...
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15.06.2026 13:08 Ответить
Ніяк не вийде, бо вони під захистом Голобородька' і Буданги.
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15.06.2026 13:17 Ответить
Давайте вже щось по х-лу відслужіть щось. Хоч літію, хоч натрію, хоч калію.
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15.06.2026 13:10 Ответить
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15.06.2026 13:12 Ответить
московитські лицеміри МП уєві
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15.06.2026 13:20 Ответить
Аякже, все буде відбудоване за кошти московського патріархату
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15.06.2026 13:28 Ответить
Як там боги почуваються що їхні храми руйнують створені з глини за подібність до тих же богів істоти
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15.06.2026 13:29 Ответить
А паша мерседес шо каже?😏
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15.06.2026 13:33 Ответить
Московський сатанат має бути видалений з лона України як ракова пухлина!
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15.06.2026 13:35 Ответить
Взагалі, вони вже давно не "московського патріархату". Вони просто УПЦ
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15.06.2026 13:35 Ответить
 
 