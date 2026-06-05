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Действующий иерей Запорожской епархии УПЦ освятил застенки оккупантов в Бердянске. ФОТО

Во временно оккупированном Бердянске представители Русской православной церкви провели обряд освящения учреждения, которое оккупанты используют для содержания и пыток украинских военных и гражданских лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование регионального издания "Локатор Медиа", данные пресс-службы так называемого "Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Запорожской области" от 2 июня 2026 года. Речь идет о так называемой "Исправительной колонии №2", созданной оккупационными властями на базе украинского учреждения исполнения наказаний.

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Освятили администрацию и персонал колонии

В обряде приняли участие протоиерей Виталий Житко и иерей Ярослав Попов, сотрудничающие с так называемой "Бердянской епархией РПЦ". Они освятили административное здание, служебные кабинеты, а также руководство и персонал незаконного учреждения.

Информацию о мероприятии обнародовала пресс-служба псевдоуправления Федеральной службы исполнения наказаний по Запорожской области.

При этом на официальном сайте Запорожской епархии УПЦ Виталий Житко до сих пор числится среди действующих священнослужителей.

Священнослужитель УПЦ принял участие в освящении колонии, где оккупанты удерживают и пытают украинцев

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Колонию используют для содержания и пыток украинцев

По информации журналистов, оккупанты используют это учреждение с первых дней захвата Бердянска. Здесь содержатся как украинские военнопленные, так и гражданские лица.

Бывшие пленники рассказывали о длительном содержании в изоляции, отсутствии доступа к душу и прогулкам, переполненных камерах и постоянном психологическом давлении. Также они сообщали о применении физического насилия и пыток.

По данным расследования, учреждение создали на базе государственного учреждения "Приморская исправительная колония №145". С июля 2023 года его возглавляет гражданин России, ранее работавший в пенитенциарной системе Республики Хакасия.

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Священнослужитель УПЦ принял участие в освящении колонии, где оккупанты удерживают и пытают украинцев

Автор: 

колония (423) оккупация (10253) УПЦ МП (1567) Запорожская область (4418) коллаборационизм (940)
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русняві чорти у рясах ,підрозділ фсб...
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05.06.2026 18:33 Ответить
засоби для катування теж окропили святою водою. Все тепер стерильно.
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05.06.2026 18:35 Ответить
За наркоту і гроші, сидільці з УПЦ, і не таке збацати перед публікою можуть!! Гундяєвщиною, аж смердить!!
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05.06.2026 18:36 Ответить
Отже ліквідація сект московитів є справою богоугодною для всіх без виключення українців
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05.06.2026 18:36 Ответить
В УПЦ МП ******* говорити, що вони ніфіга не рпц... Ну якщо не рпц, то показуйте це - накладайте на таких своїх підоразів анафему! І заодно з Мазепи анафему зніміть тоді...
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05.06.2026 18:39 Ответить
Всех попов на фронт. Пи@те друг друга кадилами, раз на большее не способны.
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05.06.2026 18:52 Ответить
А чого чекати від тих хто освячує ракети?
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05.06.2026 19:21 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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05.06.2026 19:31 Ответить
А хто такі, що працюють там? Не буряти 100%.
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05.06.2026 19:43 Ответить
 
 