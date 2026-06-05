Действующий иерей Запорожской епархии УПЦ освятил застенки оккупантов в Бердянске. ФОТО
Во временно оккупированном Бердянске представители Русской православной церкви провели обряд освящения учреждения, которое оккупанты используют для содержания и пыток украинских военных и гражданских лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование регионального издания "Локатор Медиа", данные пресс-службы так называемого "Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Запорожской области" от 2 июня 2026 года. Речь идет о так называемой "Исправительной колонии №2", созданной оккупационными властями на базе украинского учреждения исполнения наказаний.
Освятили администрацию и персонал колонии
В обряде приняли участие протоиерей Виталий Житко и иерей Ярослав Попов, сотрудничающие с так называемой "Бердянской епархией РПЦ". Они освятили административное здание, служебные кабинеты, а также руководство и персонал незаконного учреждения.
Информацию о мероприятии обнародовала пресс-служба псевдоуправления Федеральной службы исполнения наказаний по Запорожской области.
При этом на официальном сайте Запорожской епархии УПЦ Виталий Житко до сих пор числится среди действующих священнослужителей.
Колонию используют для содержания и пыток украинцев
По информации журналистов, оккупанты используют это учреждение с первых дней захвата Бердянска. Здесь содержатся как украинские военнопленные, так и гражданские лица.
Бывшие пленники рассказывали о длительном содержании в изоляции, отсутствии доступа к душу и прогулкам, переполненных камерах и постоянном психологическом давлении. Также они сообщали о применении физического насилия и пыток.
По данным расследования, учреждение создали на базе государственного учреждения "Приморская исправительная колония №145". С июля 2023 года его возглавляет гражданин России, ранее работавший в пенитенциарной системе Республики Хакасия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
руZZкому міру повірити - себе обманути!