Діючий ієрей Запорізької єпархії УПЦ освятив катівню окупантів у Бердянську. ФОТО

У тимчасово окупованому Бердянську представники російської православної церкви провели обряд освячення установи, яку окупанти використовують для утримання та катувань українських військових і цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на розслідування регіонального видання "Локатор Медіа", дані прес-служби так званого "Управління федеральної служби виконання покарань по Запорізькій області" від 2 червня 2026 року. Йдеться про так звану "Виправну колонію №2", створену окупаційною владою на базі української установи виконання покарань.

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Освятили адміністрацію та персонал колонії

В обряді взяли участь протоієрей Віталій Житко та ієрей Ярослав Попов, які співпрацюють із так званою "Бердянською єпархією РПЦ". Вони освятили адміністративну будівлю, службові кабінети, а також керівництво й персонал незаконної установи.

Інформацію про захід оприлюднила пресслужба псевдоуправління федеральної служби виконання покарань по Запорізькій області.

При цьому на офіційному сайті Запорізької єпархії УПЦ Віталій Житко досі значиться серед діючих священнослужителів.

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Колонію використовують для утримання та катувань українців

За інформацією журналістів, окупанти використовують цю установу з перших днів захоплення Бердянська. Тут утримують як українських військовополонених, так і цивільних громадян.

Колишні бранці розповідали про тривале утримання в ізоляції, відсутність доступу до душу та прогулянок, переповнені камери й постійний психологічний тиск. Також вони повідомляли про застосування фізичного насильства та тортур.

За даними розслідування, установу створили на базі державної установи "Приморська виправна колонія №145". З липня 2023 року її очолює громадянин Росії, який раніше працював у пенітенціарній системі Республіки Хакасія.

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