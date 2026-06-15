После удара по Лавре Совет церквей призвал мир усилить санкции против России

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призвал правительства демократических стран ужесточить санкции против России, её политиков, бизнесменов, журналистов и религиозных деятелей после российского нападения на Киево-Печерскую лавру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

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В ночь на 15 июня Россия нанесла очередной массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. В результате атаки была повреждена Киево-Печерская лавра, а на крыше Успенского собора возник пожар площадью около 800 квадратных метров.

В Совете церквей напомнили о значении Лавры

В заявлении подчеркнули, что Киево-Печерская лавра берет свое начало с XI века, является одним из главных центров распространения христианства в Восточной Европе и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На территории Лавры действует монашеская община, регулярно проходят богослужения и молитвы. Также здесь расположен Национальный заповедник с многочисленными музейными коллекциями и памятниками истории и культуры.

"Российский обстрел Лавры является очередным преступлением против человечности, против христианства, против духовного, исторического и культурного наследия Украины. Напомним, что в целом с начала полномасштабной войны полному или частичному разрушению и повреждениям от российских атак подверглись около 800 религиозных сооружений христиан, мусульман и иудеев в Украине", – подчеркнули авторы заявления.

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Мир призвали усилить давление на Россию

Во Всеукраинском совете церквей отметили, что во время последней атаки на Киев повреждения также получили Национальная киностудия имени Александра Довженко, Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький арсенал", крупный почтовый терминал, жилые дома, а также объекты энергетической и водной инфраструктуры.

"Все эти преступления совершает Российская Федерация, которая имеет обязательства члена ООН, является членом ЮНЕСКО и которая, пользуясь отсутствием политической воли в международных институтах и недостаточной решимостью демократических стран, цинично продолжает террористические атаки против украинских городов, совершает все новые и новые акты геноцида украинского народа. В очередной раз призываем правительства демократических стран усилить санкционное давление на РФ, российских политиков, бизнесменов, журналистов и российских религиозных деятелей, которые являются соучастниками продолжающихся преступлений против человечности в Украине", – говорится в заявлении.

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Поблагодарили защитников и призвали к молитве

Совет церквей выразил благодарность силам противовоздушной обороны, украинским военным, спасателям, медикам и работникам служб жизнеобеспечения.

"Призываем церкви, религиозные общины и всех людей доброй воли объединиться в молитве и продолжать молиться за прекращение российской агрессии и установление справедливого мира для Украины! Благодарим каждого неравнодушного человека из разных стран, которые не устали вместе с украинцами стоять на стороне добра и проявлять солидарность с украинским народом", – подчеркнули в ВСЦиРО.

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