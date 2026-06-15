Венгрия осудила российский удар по Киево-Печерской лавре
Венгрия осудила российскую атаку на Киев, в ходе которой были повреждены Киево-Печерская лавра и Успенский собор.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление в соцсети Х опубликовала министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан.
В Венгрии назвали удар по святыне неприемлемым
По словам Орбан, в результате российских ударов погибли и были ранены мирные жители, а также значительные повреждения получили объекты Киево-Печерской лавры.
"Лавра является одним из самых святых мест православного христианства. Любые атаки на гражданскую инфраструктуру, а особенно на религиозные объекты, являются неприемлемыми", – подчеркнула глава венгерского МИД.
Украина обратится к международным организациям
Ранее Украина заявила о намерении инициировать соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и других международных механизмов в связи с повреждением Киево-Печерской лавры в результате российской атаки.
Официальный Киев призвал международное сообщество дать надлежащую оценку удару по объекту всемирного культурного наследия.
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