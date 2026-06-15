Россия уничтожила в Украине уже 937 культурных памятников и сооружений, – ОП
С начала полномасштабного вторжения российские войска уничтожили в Украине 937 культурных сооружений и памятников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя главы Офиса Президента Украины Елену Ковальскую.
Под удар попали киностудия Довженко и Киево-Печерская лавра
По словам Ковальской, во время российской атаки 15 июня были повреждены Национальная киностудия имени Александра Довженко и Киево-Печерская лавра.
На киностудии произошло прямое попадание в цех, где хранились и изготавливались костюмы для украинских фильмов.
"Полностью уничтожены 3 миллиона предметов, в частности 100 тысяч костюмов из таких фильмов, как "Тени забытых предков", "Исчезнувшая грамота", "За двумя зайцами", – сообщила Ковальская.
Она добавила, что на территории киностудии площадью 15 гектаров расположено 15 зданий, и во всех выбиты окна.
В Киево-Печерской лавре, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, повреждения получили не только Успенский собор, но и сокровищница, Музей книгопечатания, Башня Кущника и другие объекты.
Россия повредила более 338 тысяч гражданских объектов
По данным Офиса генерального прокурора, на сегодняшний день российские войска уничтожили или повредили 338 294 объекта гражданской инфраструктуры.
Среди них – 937 культурных сооружений, 336 храмов, мечетей и синагог, 1507 больниц и 5453 учебных заведения, включая школы, профессионально-технические училища и университеты.
В ОП заявили о целенаправленной стратегии России
"Если вы думаете, что атака на Киево-Печерскую лавру и киностудию Довженко были единичными случаями – это абсолютно не так", – подчеркнула Ковальская.
По ее словам, Россия системно уничтожает объекты культурного наследия и религиозные сооружения Украины, а такие удары являются частью целенаправленной стратегии, а не случайными действиями отдельных военных.
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