Росія знищила в Україні вже 937 культурних пам’яток та споруд, - ОП

Російські війська від початку повномасштабного вторгнення знищили в Україні 937 культурних споруд та пам’яток.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заступницю керівника Офісу Президента України Олену Ковальську.

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Під удар потрапили кіностудія Довженка та Києво-Печерська лавра

За словами Ковальської, під час російської атаки 15 червня зазнали пошкоджень Національна кіностудія імені Олександра Довженка та Києво-Печерська лавра.

На кіностудії сталося пряме влучання у цех, де зберігалися та виготовлялися костюми для українських фільмів.

"Повністю знищені 3 мільйони предметів, зокрема 100 тисяч костюмів із таких фільмів як "Тіні забутих предків", "Зникла грамота", "За двома зайцями"", – повідомила Ковальська.

Вона додала, що на території кіностудії площею 15 гектарів розташовані 15 будівель, і в усіх вибито вікна.

У Києво-Печерській лаврі, яка входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, пошкоджень зазнали не лише Успенський собор, а й скарбниця, Музей друкарства, Башта Кущника та інші об’єкти.

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Росія пошкодила понад 338 тисяч цивільних об’єктів

За даними Офісу генерального прокурора, станом на сьогодні російські війська знищили або пошкодили 338 294 об’єкти цивільної інфраструктури.

Серед них – 937 культурних споруд, 336 храмів, мечетей і синагог, 1507 лікарень та 5453 заклади освіти, включно зі школами, професійно-технічними училищами та університетами.

В ОП заявили про цілеспрямовану стратегію Росії

"Якщо ви думаєте, що атака на Києво-Печерську лавру та кіностудію Довженка були поодинокими випадками – це абсолютно не так", – наголосила Ковальська.

За її словами, Росія системно знищує об’єкти культурної спадщини та релігійні споруди України, а такі удари є частиною цілеспрямованої стратегії, а не випадковими діями окремих військових.

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