Окупанти хочуть зробити туристичним об’єктом зруйнований музей у Сіверськодонецьку

Російська окупаційна влада планує включити Сіверськодонецьк до культурно-пізнавального туристичного маршруту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Що хочуть показувати туристам

До маршруту окупанти планують включити народний музей історії об’єднання "Азот".

Водночас Харченко зазначив, що будівлю музею російські війська зруйнували ще у 2022 році.

За його словами, приміщення повністю вигоріло, а окупаційна влада не проводила жодних робіт із відновлення.

Що відомо про "Азот"

До повномасштабної війни об’єднання "Азот" було одним із найбільших промислових підприємств Луганської області.

Під час боїв за Сіверськодонецьк територія заводу та навколишня інфраструктура зазнали значних руйнувань.

Попри це, окупаційна влада заявляє про плани розвивати у захоплених містах "туризм та сферу гостинності".

