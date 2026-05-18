На Донеччині за чотири роки війни змогли евакуювати експонати лише з половини музеїв

Із початку повномасштабного вторгнення Росії з Донеччини евакуювали експонати лише з половини музеїв, які працювали в області до 2022 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам розповіла начальниця управління культури і туризму Донецької ОДА Вікторія Точена.

Що відомо

Станом на 1 січня 2022 року в Донецькій області працювали 32 музеї комунальної форми власності.

За чотири роки війни експонати та фондово-облікові документи вдалося евакуювати із 16 музейних закладів.

Йдеться про музеї Бахмута, Краматорська, Слов’янська, Покровська, Торецька, Авдіївки, Мар’їнки та інших громад.

За словами Точеної, із Бахмута вдалося вивезти близько 60–70% музейних колекцій, зокрема архівні матеріали.

Що залишилось в окупації

Із Маріуполя, який опинився в блокаді та окупації на початку великої війни, не вдалося евакуювати жодного експоната з дев’яти музеїв.

Станом на травень 2026 року на тимчасово окупованій території перебувають 18 із 32 музейних закладів Донеччини.

Також російські війська знищують музейну інфраструктуру. Зокрема, у селі Нескучне окупанти зруйнували Меморіальний музей-садибу Немировича-Данченка.

Ситуація з музеями зараз

На підконтрольній Україні території Донеччини залишаються 14 музеїв.

Із них сім розташовані у зоні активних бойових дій, ще сім – у зоні можливих бойових дій.

Будівлі музеїв регулярно зазнають обстрілів та пошкоджень.

