На Донеччині за чотири роки війни змогли евакуювати експонати лише з половини музеїв
Із початку повномасштабного вторгнення Росії з Донеччини евакуювали експонати лише з половини музеїв, які працювали в області до 2022 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам розповіла начальниця управління культури і туризму Донецької ОДА Вікторія Точена.
Що відомо
Станом на 1 січня 2022 року в Донецькій області працювали 32 музеї комунальної форми власності.
За чотири роки війни експонати та фондово-облікові документи вдалося евакуювати із 16 музейних закладів.
Йдеться про музеї Бахмута, Краматорська, Слов’янська, Покровська, Торецька, Авдіївки, Мар’їнки та інших громад.
За словами Точеної, із Бахмута вдалося вивезти близько 60–70% музейних колекцій, зокрема архівні матеріали.
Що залишилось в окупації
Із Маріуполя, який опинився в блокаді та окупації на початку великої війни, не вдалося евакуювати жодного експоната з дев’яти музеїв.
Станом на травень 2026 року на тимчасово окупованій території перебувають 18 із 32 музейних закладів Донеччини.
Також російські війська знищують музейну інфраструктуру. Зокрема, у селі Нескучне окупанти зруйнували Меморіальний музей-садибу Немировича-Данченка.
Ситуація з музеями зараз
На підконтрольній Україні території Донеччини залишаються 14 музеїв.
Із них сім розташовані у зоні активних бойових дій, ще сім – у зоні можливих бойових дій.
Будівлі музеїв регулярно зазнають обстрілів та пошкоджень.
