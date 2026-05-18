На Донетчине за четыре года войны смогли эвакуировать экспонаты лишь из половины музеев

С начала полномасштабного вторжения России из Донецкой области были эвакуированы экспонаты лишь из половины музеев, которые работали в области до 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказала начальница управления культуры и туризма Донецкой ОВА Виктория Точеная.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

По состоянию на 1 января 2022 года в Донецкой области работали 32 музея коммунальной формы собственности.

За четыре года войны экспонаты и фондово-учетные документы удалось эвакуировать из 16 музейных учреждений.

Речь идет о музеях Бахмута, Краматорска, Славянска, Покровска, Торецка, Авдеевки, Марьинки и других общин.

По словам Точеной, из Бахмута удалось вывезти около 60–70% музейных коллекций, в частности архивные материалы.

Читайте: Из-за войны РФ в Украине повреждено почти 1,8 тысячи памятников культуры и 2,5 тыс. объектов культурной инфраструктуры

Что осталось под оккупацией

Из Мариуполя, который оказался в блокаде и оккупации в начале большой войны, не удалось эвакуировать ни одного экспоната из девяти музеев.

По состоянию на май 2026 года на временно оккупированной территории находятся 18 из 32 музейных учреждений Донецкой области.

Также российские войска уничтожают музейную инфраструктуру. В частности, в селе Нескучное оккупанты разрушили Мемориальный музей-усадьбу Немировича-Данченко.

Читайте также: Оккупанты разрушают исторический центр Мариуполя: снесли здание возле кинотеатра "Победа". ФОТОрепортаж

Ситуация с музеями сейчас

На подконтрольной Украине территории Донецкой области остаются 14 музеев.

Из них семь расположены в зоне активных боевых действий, еще семь – в зоне возможных боевых действий.

Здания музеев регулярно подвергаются обстрелам и повреждениям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский удар по Сумской области уничтожил дворец Харитоненко XIX века