Новости Защита культурного наследия
Оккупанты хотят сделать туристическим объектом разрушенный музей в Северодонецке

РФ планирует включить музей "Азота" в туристический маршрут

Российские оккупационные власти планируют включить Северскодонецк в культурно-познавательный туристический маршрут.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской ОГА Алексей Харченко.

Что хотят показывать туристам

В маршрут оккупанты планируют включить народный музей истории объединения "Азот".

В то же время Харченко отметил, что здание музея российские войска разрушили еще в 2022 году.

По его словам, помещение полностью выгорело, а оккупационные власти не проводили никаких работ по восстановлению.

Что известно об "Азоте"

До полномасштабной войны объединение "Азот" было одним из крупнейших промышленных предприятий Луганской области.

Во время боев за Северскодонецк территория завода и окружающая инфраструктура подверглись значительным разрушениям.

Несмотря на это, оккупационные власти заявляют о планах развивать в захваченных городах "туризм и сферу гостеприимства".

Рашисти намагаються прикривати свої військові об'єкти так званими ''цивільними''. Захоплюють територію і підтягують цивільних в тому числі і з за кордону. Наша ж влада нічого не робить проти ''освоєння'' і заселення рашистами окупованої території. Хоча окупанти є окупанти і всі вони підлягають знищенню незалежно чи носять вони відкрито військову форму.
22.05.2026 13:56 Ответить
Попри це, окупаційна влада заявляє про плани Джерело:https://censor.net/ua/n400456
- кому цікаві їхні "плани" ? Нащо взагалі , про це писати ?
22.05.2026 14:00 Ответить
 
 