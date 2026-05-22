Оккупанты хотят сделать туристическим объектом разрушенный музей в Северодонецке

Российские оккупационные власти планируют включить Северскодонецк в культурно-познавательный туристический маршрут.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской ОГА Алексей Харченко.

Что хотят показывать туристам

В маршрут оккупанты планируют включить народный музей истории объединения "Азот".

В то же время Харченко отметил, что здание музея российские войска разрушили еще в 2022 году.

По его словам, помещение полностью выгорело, а оккупационные власти не проводили никаких работ по восстановлению.

Что известно об "Азоте"

До полномасштабной войны объединение "Азот" было одним из крупнейших промышленных предприятий Луганской области.

Во время боев за Северскодонецк территория завода и окружающая инфраструктура подверглись значительным разрушениям.

Несмотря на это, оккупационные власти заявляют о планах развивать в захваченных городах "туризм и сферу гостеприимства".

