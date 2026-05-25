РФ чинить "культурний геноцид": Комісія України у справах ЮНЕСКО засудила удар по Києву

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО засудила масований удар РФ по Києву в ніч на 24 травня 2026 року, заявивши про цілеспрямоване знищення української культурної спадщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі Нацкомісії у справах ЮНЕСКО, який опублікувало МЗС України.

"РФ має понести відповідальність за культурний геноцид. Національна комісія України у справах ЮНЕСКО висловлює рішучий протест та категорично засуджує черговий масований ракетно-дроновий удар Російської Федерації по Києву в ніч проти 24 травня 2026 року. Цей спланований акт терору був спрямований проти історичного та культурного ядра української столиці", - ідеться в повідомленні.

Російський агресор свідомо намагається стерти українську ідентичність, підтвердженням чого є суттєві руйнування та пошкодження провідних інституцій культури, науки та освіти", - наголошується у заяві.

За даними організації, обстрілом пошкоджені будівлі:

Національного художнього музею України;

Українського дому;

Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та його унікальних книгосховищ;

Київської опери (Київського муніципального академічного театру опери та балету);

Національної музичної академії України;

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби КНУ ім. Т. Шевченка;

Національної філармонії України;

Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого;

Малої опери в Києві.

Удар по Національному музею "Чорнобиль"

Абсолютним проявом варварства, що переходить межу людської моралі, став руйнівний удар по Національному музею "Чорнобиль". Російські терористи знищили безцінні історичні свідчення та артефакти найбільшої техногенної катастрофи XX століття всього за місяць після того, як музей було модернізовано до 40-х роковин трагедії.

Скільки об'єктів уже знищено

Станом на сьогодні Росія вже знищила або пошкодила 1 783 об'єкти культурної спадщини та 2 540 об'єктів культурної інфраструктури по всій Україні. Це не супутні втрати війни — це свідома, системна державна політика РФ, яка має всі ознаки культурного геноциду українського народу.

Комісія закликає ЮНЕСКО:

надати публічну та принципову оцінку російській атаці на Київ і ніч на 24 травня 2026 року та її наслідкам для культурної, освітньої і наукової сфери України.

сприяти фіксації та документуванню пошкоджень культурних і освітніх об’єктів.

посилити міжнародні механізми захисту української культурної спадщини та підтримки постраждалих установ.

розглянути питання посилення відповідальності Російської Федерації за систематичне знищення культурної спадщини України, що має ознаки воєнних злочинів.

"Росія буде притягнута до відповідальності, а всі воєнні злочинці — від замовників у Кремлі до виконавців на місцях — понесуть суворе покарання за замах на українську та світову культуру", - наголосили в МЗС.

Що передувало?

