РФ совершает "культурный геноцид": Комиссия Украины по делам ЮНЕСКО осудила удар по Киеву

Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО осудила массированный удар РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2026 года, заявив о целенаправленном уничтожении украинского культурного наследия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обэтом говорится в комментарии Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО, опубликованном МИД Украины.

"РФ должна понести ответственность за культурный геноцид. Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО выражает решительный протест и категорически осуждает очередной массированный ракетно-дроновый удар Российской Федерации по Киеву в ночь на 24 мая 2026 года. Этот спланированный акт террора был направлен против исторического и культурного ядра украинской столицы", - говорится в сообщении.

"Российский агрессор сознательно пытается стереть украинскую идентичность, подтверждением чего являются существенные разрушения и повреждения ведущих институтов культуры, науки и образования", - отмечается в заявлении.

По данным организации, в результате обстрела повреждены здания:

Национального художественного музея Украины;

Украинского дома;

Института литературы им. Т.Г. Шевченко НАН Украины и его уникальных книгохранилищ;

Киевской оперы (Киевского муниципального академического театра оперы и балета);

Национальной музыкальной академии Украины;

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы КНУ им. Т. Шевченко;

Национальной филармонии Украины;

Национальной библиотеки имени Ярослава Мудрого;

Малой оперы в Киеве.

Удар по Национальному музею "Чорнобиль"

Абсолютным проявлением варварства, переходящим границы человеческой морали, стал разрушительный удар по Национальному музею "Чорнобиль". Российские террористы уничтожили бесценные исторические свидетельства и артефакты крупнейшей техногенной катастрофы XX века всего через месяц после того, как музей был модернизирован к 40-й годовщине трагедии.

Сколько объектов уже уничтожено

На сегодняшний день Россия уже уничтожила или повредила 1783 объекта культурного наследия и 2540 объектов культурной инфраструктуры по всей Украине. Это не сопутствующие потери войны - это сознательная, системная государственная политика РФ, которая имеет все признаки культурного геноцида украинского народа.

Комиссия призывает ЮНЕСКО:

дать публичную и принципиальную оценку российской атаке на Киев в ночь на 24 мая 2026 года и ее последствиям для культурной, образовательной и научной сферы Украины;

содействовать фиксации и документированию повреждений культурных и образовательных объектов;

усилить международные механизмы защиты украинского культурного наследия и поддержки пострадавших учреждений;

рассмотреть вопрос об усилении ответственности Российской Федерации за систематическое уничтожение культурного наследия Украины, имеющее признаки военных преступлений.

"Россия будет привлечена к ответственности, а все военные преступники - от заказчиков в Кремле до исполнителей на местах - понесут суровое наказание за покушение на украинскую и мировую культуру", - подчеркнули в МИД.

Что предшествовало?

