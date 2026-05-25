РФ совершает "культурный геноцид": Комиссия Украины по делам ЮНЕСКО осудила удар по Киеву
Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО осудила массированный удар РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2026 года, заявив о целенаправленном уничтожении украинского культурного наследия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обэтом говорится в комментарии Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО, опубликованном МИД Украины.
"РФ должна понести ответственность за культурный геноцид. Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО выражает решительный протест и категорически осуждает очередной массированный ракетно-дроновый удар Российской Федерации по Киеву в ночь на 24 мая 2026 года. Этот спланированный акт террора был направлен против исторического и культурного ядра украинской столицы", - говорится в сообщении.
"Российский агрессор сознательно пытается стереть украинскую идентичность, подтверждением чего являются существенные разрушения и повреждения ведущих институтов культуры, науки и образования", - отмечается в заявлении.
По данным организации, в результате обстрела повреждены здания:
- Национального художественного музея Украины;
- Украинского дома;
- Института литературы им. Т.Г. Шевченко НАН Украины и его уникальных книгохранилищ;
- Киевской оперы (Киевского муниципального академического театра оперы и балета);
- Национальной музыкальной академии Украины;
- Учебно-научного института публичного управления и государственной службы КНУ им. Т. Шевченко;
- Национальной филармонии Украины;
- Национальной библиотеки имени Ярослава Мудрого;
- Малой оперы в Киеве.
Удар по Национальному музею "Чорнобиль"
Абсолютным проявлением варварства, переходящим границы человеческой морали, стал разрушительный удар по Национальному музею "Чорнобиль". Российские террористы уничтожили бесценные исторические свидетельства и артефакты крупнейшей техногенной катастрофы XX века всего через месяц после того, как музей был модернизирован к 40-й годовщине трагедии.
Сколько объектов уже уничтожено
На сегодняшний день Россия уже уничтожила или повредила 1783 объекта культурного наследия и 2540 объектов культурной инфраструктуры по всей Украине. Это не сопутствующие потери войны - это сознательная, системная государственная политика РФ, которая имеет все признаки культурного геноцида украинского народа.
Комиссия призывает ЮНЕСКО:
- дать публичную и принципиальную оценку российской атаке на Киев в ночь на 24 мая 2026 года и ее последствиям для культурной, образовательной и научной сферы Украины;
- содействовать фиксации и документированию повреждений культурных и образовательных объектов;
- усилить международные механизмы защиты украинского культурного наследия и поддержки пострадавших учреждений;
- рассмотреть вопрос об усилении ответственности Российской Федерации за систематическое уничтожение культурного наследия Украины, имеющее признаки военных преступлений.
"Россия будет привлечена к ответственности, а все военные преступники - от заказчиков в Кремле до исполнителей на местах - понесут суровое наказание за покушение на украинскую и мировую культуру", - подчеркнули в МИД.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву:
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
Тут має виникнути питання, а чи доцільно вбухувати ресурси в музеї зараз? Чи це допомагає людям вижити і перемогти ворога?