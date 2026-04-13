Новости
В Верховной Раде готовят закон об эвакуации музейных ценностей из прифронтовых регионов

В Верховной Раде Украины находится на рассмотрении законопроект, предусматривающий механизмы оперативной эвакуации культурного наследия из прифронтовых регионов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в комментарии журналистам.

Причины разработки закона

Председатель парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев отметил, что необходимость в таком законе возникла после угрозы утраты культурных ценностей в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

По его словам, ранее у государства не было достаточных полномочий, чтобы оперативно принимать решения об эвакуации музейных экспонатов.

Читайте: 50 км от линии фронта — теперь четкая зона обязательной эвакуации музейных предметов, - Бережная

Что предусматривает законопроект

Документ №14391 предлагает внести изменения в ряд законов Украины. В частности, предусмотрено:

  •  возможность электронного учета Музейного фонда Украины;
  •  обновление процедур ведения перечня музеев;
  •  определение правил работы депозитариев;
  •  установление требований к специалистам по реставрации и консервации.

Также предлагается урегулировать порядок временного вывоза культурных ценностей за пределы Украины для их сохранения.

Читайте также: Минкульт не имеет достаточно площадей и специалистов для эвакуации музейных ценностей с угрожаемых территорий

Баланс полномочий

По словам Потураева, при разработке законопроекта учитывалась необходимость совместить оперативность решений с соблюдением полномочий местного самоуправления.

Он подчеркнул, что окончательная редакция документа позволяет государству действовать быстро в условиях угрозы, не нарушая баланс управления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 1700 памятников и 2500 культурных объектов повреждены из-за войны, – Минкульт

Дополнительные изменения

Законопроект также предусматривает:

  •  передачу конфискованных культурных ценностей в музейные и архивные фонды;
  •  возвращение конкурсных процедур для руководителей учреждений культуры;
  •  урегулирование вопросов археологических исследований и обращения с антропологическими останками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине выделят почти €2 млн на восстановление культурного наследия: куда пойдут средства

Оперативність і турбота кварталократії про культурні цінності України на п'ятому році великої війни вражають. 😏
Раніше їхні руки до цього не доходили, були зайняті виключно підгрібанням під себе, щоб і онукам, правнукам вистачило на шикарне життя.
13.04.2026 17:09 Ответить
Не зарано? Може, почекати ще років 5?
13.04.2026 17:40 Ответить
там все вже ******** давно, а тепер вижидають шоб було на кого списати
13.04.2026 18:42 Ответить
 
 