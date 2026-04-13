Закон об эвакуации культурного наследия из прифронтовых регионов ожидает рассмотрения в Раде

В Верховной Раде Украины находится на рассмотрении законопроект, предусматривающий механизмы оперативной эвакуации культурного наследия из прифронтовых регионов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в комментарии журналистам.

Причины разработки закона

Председатель парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев отметил, что необходимость в таком законе возникла после угрозы утраты культурных ценностей в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

По его словам, ранее у государства не было достаточных полномочий, чтобы оперативно принимать решения об эвакуации музейных экспонатов.

Что предусматривает законопроект

Документ №14391 предлагает внести изменения в ряд законов Украины. В частности, предусмотрено:

возможность электронного учета Музейного фонда Украины;

обновление процедур ведения перечня музеев;

определение правил работы депозитариев;

установление требований к специалистам по реставрации и консервации.

Также предлагается урегулировать порядок временного вывоза культурных ценностей за пределы Украины для их сохранения.

Баланс полномочий

По словам Потураева, при разработке законопроекта учитывалась необходимость совместить оперативность решений с соблюдением полномочий местного самоуправления.

Он подчеркнул, что окончательная редакция документа позволяет государству действовать быстро в условиях угрозы, не нарушая баланс управления.

Дополнительные изменения

Законопроект также предусматривает:

передачу конфискованных культурных ценностей в музейные и архивные фонды;

возвращение конкурсных процедур для руководителей учреждений культуры;

урегулирование вопросов археологических исследований и обращения с антропологическими останками.

