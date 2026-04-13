Закон об эвакуации культурного наследия из прифронтовых регионов ожидает рассмотрения в Раде
В Верховной Раде Украины находится на рассмотрении законопроект, предусматривающий механизмы оперативной эвакуации культурного наследия из прифронтовых регионов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в комментарии журналистам.
Причины разработки закона
Председатель парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев отметил, что необходимость в таком законе возникла после угрозы утраты культурных ценностей в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
По его словам, ранее у государства не было достаточных полномочий, чтобы оперативно принимать решения об эвакуации музейных экспонатов.
Что предусматривает законопроект
Документ №14391 предлагает внести изменения в ряд законов Украины. В частности, предусмотрено:
- возможность электронного учета Музейного фонда Украины;
- обновление процедур ведения перечня музеев;
- определение правил работы депозитариев;
- установление требований к специалистам по реставрации и консервации.
Также предлагается урегулировать порядок временного вывоза культурных ценностей за пределы Украины для их сохранения.
Баланс полномочий
По словам Потураева, при разработке законопроекта учитывалась необходимость совместить оперативность решений с соблюдением полномочий местного самоуправления.
Он подчеркнул, что окончательная редакция документа позволяет государству действовать быстро в условиях угрозы, не нарушая баланс управления.
Дополнительные изменения
Законопроект также предусматривает:
- передачу конфискованных культурных ценностей в музейные и архивные фонды;
- возвращение конкурсных процедур для руководителей учреждений культуры;
- урегулирование вопросов археологических исследований и обращения с антропологическими останками.
Раніше їхні руки до цього не доходили, були зайняті виключно підгрібанням під себе, щоб і онукам, правнукам вистачило на шикарне життя.