Новости Сохранение музейных ценностей
332 4

50 км от линии фронта - теперь четкая зона обязательной эвакуации музейных предметов, - Бережная

Эвакуация музейных предметов

Кабинет Министров Украины поддержал инициированный Министерством культуры Украины порядок эвакуации музейных предметов в период военного положения.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Украины Татьяна Бережная, информирует Цензор.НЕТ.

Зона обязательной эвакуации музейных предметов

"50 км от линии фронта - теперь четкая зона обязательной эвакуации музейных предметов. Это долгожданное решение для защиты культурного наследия в условиях полномасштабной войны", - говорится в сообщении.

Министр подчеркнула, что это уникальный прецедент в мире, для разработки которого был проанализирован опыт предыдущих лет, учтены слабые места процедур, проведены консультации с общественностью и сформирована новая модель: четкая и менее бюрократическая.

Отныне эвакуация обязательна:

  • для территорий в пределах 50 км от линии боевого столкновения;
  • для территорий, внесенных в Перечень боевых действий;
  • по решению ОВА, по согласованию с военным командованием.

Где будут размещать эвакуированные ценности?

Отмечается, что эвакуированные ценности могут размещаться только на территориях, расположенных не менее чем в 75 км от линии боевого столкновения.

Кто принимает решение?

Бережная отметила, что процедуры были существенно упрощены.

  • Минкульт принимает решения в отношении государственных учреждений.
  • Областные военные администрации - в отношении коммунальных.
  • Руководитель учреждения получает право действовать самостоятельно в случае угрозы, без ожидания согласований.

Вводится система трех очередей эвакуации, в зависимости от ценности.

Возвращение эвакуированных ценностей

Также министр подчеркнула, что решение о возвращении эвакуированных ценностей должно быть принято в течение 12 месяцев после завершения военного положения. Если возвращение невозможно, то будет определено новое безопасное место хранения. Учреждение сохраняет право контролировать состояние своих предметов.

"Культура - это элемент национальной безопасности. Россия системно атакует наше наследие, поэтому мы обязаны защитить его для наших будущих поколений", - добавила она.

Автор: 

культура (66) музей (47) эвакуация (704) Бережная Татьяна (6)
Сортировать:
А не простіше і перспективніше оте все цінне перевезти і сховати в Карпатах?
показать весь комментарий
18.02.2026 20:01 Ответить
А ще незнесені чучала чЛєніна та дЖержинскАвА будуть евакуйовувати? Кацапи ж на них дрочитимуть
показать весь комментарий
18.02.2026 20:17 Ответить
Кінец четвертого року війни, прокинулись. Але ми не знаємо скільки кацапи вже вкрали та знищили. Навіть викрадені мощі князя Потемкіна з Херсону переховують Бог зна де.
показать весь комментарий
18.02.2026 20:17 Ответить
Що цікаво, наші звитяжні музейники аж кровʼю харкають, так відгавкуються від звинувачень за злочинну безпечність перед повномасштабкою, та захищають бездіяльність держави. І одночасно кидаються на приватних колекціонерів, хоча вони за своїми скарбами дбають як слід. Цікаво б було дізнатися скільки було зпизжено кацпами державних скарбів, а сцкільки приватних?
показать весь комментарий
18.02.2026 20:24 Ответить
 
 