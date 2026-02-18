50 км от линии фронта - теперь четкая зона обязательной эвакуации музейных предметов, - Бережная

Кабинет Министров Украины поддержал инициированный Министерством культуры Украины порядок эвакуации музейных предметов в период военного положения.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Украины Татьяна Бережная, информирует Цензор.НЕТ.

Зона обязательной эвакуации музейных предметов

"50 км от линии фронта - теперь четкая зона обязательной эвакуации музейных предметов. Это долгожданное решение для защиты культурного наследия в условиях полномасштабной войны", - говорится в сообщении.

Министр подчеркнула, что это уникальный прецедент в мире, для разработки которого был проанализирован опыт предыдущих лет, учтены слабые места процедур, проведены консультации с общественностью и сформирована новая модель: четкая и менее бюрократическая.

Отныне эвакуация обязательна:

для территорий в пределах 50 км от линии боевого столкновения;

для территорий, внесенных в Перечень боевых действий;

по решению ОВА, по согласованию с военным командованием.

Где будут размещать эвакуированные ценности?

Отмечается, что эвакуированные ценности могут размещаться только на территориях, расположенных не менее чем в 75 км от линии боевого столкновения.

Кто принимает решение?

Бережная отметила, что процедуры были существенно упрощены.

Минкульт принимает решения в отношении государственных учреждений.

Областные военные администрации - в отношении коммунальных.

Руководитель учреждения получает право действовать самостоятельно в случае угрозы, без ожидания согласований.

Вводится система трех очередей эвакуации, в зависимости от ценности.

Возвращение эвакуированных ценностей

Также министр подчеркнула, что решение о возвращении эвакуированных ценностей должно быть принято в течение 12 месяцев после завершения военного положения. Если возвращение невозможно, то будет определено новое безопасное место хранения. Учреждение сохраняет право контролировать состояние своих предметов.

"Культура - это элемент национальной безопасности. Россия системно атакует наше наследие, поэтому мы обязаны защитить его для наших будущих поколений", - добавила она.

