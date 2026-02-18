50 км от линии фронта - теперь четкая зона обязательной эвакуации музейных предметов, - Бережная
Кабинет Министров Украины поддержал инициированный Министерством культуры Украины порядок эвакуации музейных предметов в период военного положения.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Украины Татьяна Бережная, информирует Цензор.НЕТ.
Зона обязательной эвакуации музейных предметов
"50 км от линии фронта - теперь четкая зона обязательной эвакуации музейных предметов. Это долгожданное решение для защиты культурного наследия в условиях полномасштабной войны", - говорится в сообщении.
Министр подчеркнула, что это уникальный прецедент в мире, для разработки которого был проанализирован опыт предыдущих лет, учтены слабые места процедур, проведены консультации с общественностью и сформирована новая модель: четкая и менее бюрократическая.
Отныне эвакуация обязательна:
- для территорий в пределах 50 км от линии боевого столкновения;
- для территорий, внесенных в Перечень боевых действий;
- по решению ОВА, по согласованию с военным командованием.
Где будут размещать эвакуированные ценности?
Отмечается, что эвакуированные ценности могут размещаться только на территориях, расположенных не менее чем в 75 км от линии боевого столкновения.
Кто принимает решение?
Бережная отметила, что процедуры были существенно упрощены.
- Минкульт принимает решения в отношении государственных учреждений.
- Областные военные администрации - в отношении коммунальных.
- Руководитель учреждения получает право действовать самостоятельно в случае угрозы, без ожидания согласований.
Вводится система трех очередей эвакуации, в зависимости от ценности.
Возвращение эвакуированных ценностей
Также министр подчеркнула, что решение о возвращении эвакуированных ценностей должно быть принято в течение 12 месяцев после завершения военного положения. Если возвращение невозможно, то будет определено новое безопасное место хранения. Учреждение сохраняет право контролировать состояние своих предметов.
"Культура - это элемент национальной безопасности. Россия системно атакует наше наследие, поэтому мы обязаны защитить его для наших будущих поколений", - добавила она.
