50 км від лінії фронту - тепер чітка зона обов’язкової евакуації музейних предметів, - Бережна

Кабінет Міністрів України підтримав ініційований Міністерство культури України порядок евакуації музейних предметів у період воєнного стану.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зона обов’язкової евакуації музейних предметів

"50 км від лінії фронту - тепер чітка зона обов’язкової евакуації музейних предметів. Це довгоочікуване рішення для захисту культурної спадщини в умовах повномасштабної війни", - йдеться в повідомленні.

Міністерка наголосила, що це унікальний прецедент у світі, для розробки якого було проаналізовано досвід попередніх років, враховано слабкі місця процедур, проведено консультації з громадськістю і сформовано нову модель: чітку і менш бюрократичну.

Також читайте: Мінкульт не має достатньо площ і фахівців для евакуації музейних цінностей із загрожених територій

Відтепер евакуація обовʼякова:

для територій у межах 50 км від лінії бойового зіткнення;

для територій, внесених до Переліку бойових дій;

за рішенням ОВА, за погодженням із військовим командуванням.

Де розміщуватимуть евакуйовані цінності?

Зазначається, що евакуйовані цінності можуть розміщуватися лише на територіях, що розташовані не менш ніж за 75 км від лінії бойового зіткнення.

Також читайте: Рашисти викрали з Херсону понад тисячу культурних цінностей, - ГУР МО

Хто ухвалю рішення?

Бережна зауважила, що було суттєво спрощено процедури.

Мінкульт ухвалює рішення щодо державних установ.

Обласні військові адміністрації - щодо комунальних.

Керівник закладу отримує право діяти самостійно в разі загрози, без очікування погоджень.

Читайте: Привласнення української культурної спадщини: Зеленський запровадив санкції проти 15 музейників РФ

Запроваджується система трьох черг евакуації, залежно від цінності.

Повернення евакуйованих цінностей

Також міністерка наголосила, що рішення про повернення евакуйованих цінностей має бути ухвалене протягом 12 місяців після завершення воєнного стану. Якщо повернення неможливе, то буде визначено нове безпечне місце зберігання. Установа зберігає право контролювати стан своїх предметів.

"Культура - це елемент національної безпеки. Росія системно атакує нашу спадщину, тому ми зобовʼязані захистити її для наших майбутніх поколінь", - додала вона.

Читайте: Мінкульт планує збудувати сховища для евакуйованих мистецьких творів