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Новости Сохранение музейных ценностей
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Минкульт не имеет достаточно площадей и специалистов для эвакуации музейных ценностей с угрожаемых территорий

музей

Эвакуировать объекты культурного наследия, относящиеся к Государственному музейному фонду, некуда.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.Життя, об этом 11 апреля на брифинге в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций рассказала заместитель министра Галина Григоренко.

Не хватает площадей для хранения перемещенных ценностей

По словам журналистки УП.Культура, чиновница отмечает, что для перемещенных культурных ценностей нужны большие площади для хранения - 19 тысяч кубических метров. В распоряжении министерства есть только помещение площадью 500 кубических метров.

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Сколько ценных объектов на угрожаемой территории

Григоренко также отметила, что всего на прифронтовых территориях насчитывают 6 миллионов объектов движимого культурного наследия.

Министерство проводит переговоры с Фондом госимущества для предоставления нужных помещений. А также договаривается с обладминистрациями для выделения заработных плат людям, которые будут обслуживать их.

В МКСК убеждены, что музейщики и госруководители опасаются проводить эвакуацию, чтобы не "посеять панику" среди населения.

"Области часто нам говорят: "У нас же более-менее спокойно. Не беспокойте людей, не создавайте дополнительных расходов. Потому что после победы все равно будут вопросы: кто тратил деньги на перемещение, и было ли это оправдано".

Поэтому все должностные лица берут на себя часть ответственности, там где есть определенное неопределенности в законодательстве. Поэтому мы здесь тесно работаем с областями и пытаемся объяснить, что то "время X" уже наступило", - рассказала Григоренко.

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Какие музеи будут эвакуировать в апреле

Заместитель министра культуры поделилась актуальной информацией об эвакуации музейных коллекций, которые состоятся в апреле:

  • три музея Сумской области будут перемещены;
  • третья очередь экспонатов из 7 музеев Николаевщины будет перемещена (около 4 тысяч объектов);
  • объекты Черниговской области;
  • перемещение экспонатов из 12 музеев Харьковщины (примерно 42 тысячи объектов);
  • более 3 тысяч объектов переместят из Запорожской области;
  • четвертая волна перемещения из Одессы и области (около 3600 объектов).

Также не хватает реставраторов и музейщиков

Заместитель министра Сергей Беляев, который также присутствовал на брифинге, рассказал, что с эвакуацией не спешат и из-за недостаточного количества реставраторов: "В стране действительно не хватает реставраторов, и порядка 27% специалистов по музейному делу или выехали, или покинули эту сферу во время полномасштабного вторжения, то есть не хватает и специалистов тоже для этого. Поэтому здесь ускорять этот процесс - значит навредить Государственному музейному фонду и самим предметам, которые мы хотим сохранить".

Более подробной информации об эвакуации ценностей из угрожаемых музеев в министерстве не предоставляют, ссылаясь на то, что данная информация засекречена грифом "Для служебного пользования".

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Сохранение культурного наследия

В начале октября 2024 года заработала публичная база данных "Украденное наследие", основанная ГУР МО Украины совместно с Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины и представителями экспертной среды.

Она содержит сведения о похищенных государством-агрессором украинских произведениях искусства, культурных ценностях, уничтоженных врагом археологических памятниках, ограбленных музеях, а также информацию о причастных к этому лицах.

19 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский анонсировал "культурный Рамштайн" для Украины.

Министр культуры Точицкий сообщал, что Россия похитила более 1,7 млн украинских ценностей с оккупированных территорий и торгует ими на черном рынке.

Минкульт планирует построить хранилища для эвакуированных художественных произведений.

Автор: 

культура (841) Министерство культуры и информационной политики (773) музей (723) культурный Рамштайн (4)


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Топ комментарии
+20
на пи.. марафон гроші є ?

для лохів стаття
культурні цінності наразі потребують охороняємих та захищених приміщень для зберігання
а це НЕ сотні тисяч кубометрів
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12.04.2025 13:03
+16
На телемарафон грощі є а на музеї немає.
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12.04.2025 13:09
+13
Добре що знаходяться потужності в чиновників і прокурорів щоб віджати державне майно та ресурси, а історія України всім до сраки.
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12.04.2025 13:04
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Правила форума Совет форумчан
на пи.. марафон гроші є ?

для лохів стаття
культурні цінності наразі потребують охороняємих та захищених приміщень для зберігання
а це НЕ сотні тисяч кубометрів
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12.04.2025 13:03 Ответить
Есть решение - пощипать эти зарплаты, на которые такие вот деньги уже нашли


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12.04.2025 17:09 Ответить
Про це повиннні подбати Президент, Верховна Рада та Кабмін. Бо потім довгий час доведеться розповідати про культурну спадщину України, яку прос@ала ЗЕлена пліснява
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12.04.2025 13:04 Ответить
Добре що знаходяться потужності в чиновників і прокурорів щоб віджати державне майно та ресурси, а історія України всім до сраки.
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12.04.2025 13:04 Ответить
Шукайте!
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12.04.2025 13:09 Ответить
На телемарафон грощі є а на музеї немає.
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12.04.2025 13:09 Ответить
Головна культурна спадщина України зараз квартал 95,дізель шоу та інші одебілюючі лайношоу.
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12.04.2025 13:17 Ответить
Ще пересувні цирки...
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12.04.2025 17:25 Ответить
все что не находится в личных халупах тачках и отелях "наших" "министров" "депутатов" "прокуроров" "судьях" ко и обслуги - никакой материальной, культурной и исторической ценности - очевидно - не несет. "рабочие" размеры Украины - соответственно феодальные владения этой компании, где можно их всех собрать (и где они смогут эффективно защититься нафиг никому не нужны), может полобласти максимум наберется.
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12.04.2025 13:18 Ответить
Звідси висновок - усі евакуйовані об'єкти культурної спадщини треба негайно продати.
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12.04.2025 13:25 Ответить
Ошибочка - не продать , а под шумок сп@@дить ...
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12.04.2025 13:28 Ответить
Це - одне й те саме!
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12.04.2025 15:41 Ответить
А если конфисковать квартирки и загородные дома у министра и его замов,то хватит место для всех ценностей,там наверное только гаражи размером с хорошие музеи.
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12.04.2025 13:31 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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12.04.2025 14:02 Ответить
Причем, содержимое гаражей можно смело записывать в музейные экспонаты.
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12.04.2025 15:43 Ответить
"загрожених територій" їм чатГПТ пише, чи як? у нас так не кажуть.
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12.04.2025 13:40 Ответить
Мабуть "рускаязичная" щелепа.
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12.04.2025 14:40 Ответить
у тебе? чи у чатаГПТ?

у нас кажуть "небезпечні" або "є загроза".
загроза - прикметник загрозливий.
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12.04.2025 14:47 Ответить
У автора.
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12.04.2025 16:36 Ответить
автор використав перекладач. дійсно таке слово "загрожених " є але воно по перше давно не використовується, по друге воно далеко не на всій території використовувалося. чатГПТ знає що таке слово є, а я - не знаю, бо у нас так не кажуть
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12.04.2025 17:31 Ответить
Якщо у вас так не говорять, у нас так не говорять, ні в кого так не говорять... значить нема
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12.04.2025 19:58 Ответить
Ню ню....запровадите це як альтернативну службу і відправляйте мажорчиків!!!
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12.04.2025 13:41 Ответить
От головоногі. Мінкульта треба ліквідувати, а туди всі цінності закласти.
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12.04.2025 13:59 Ответить
Не фанат Ющенко. Але навіщо ти включив прикметник ,,прищава,,. Ти ж прекрасно знаєш хто і навіщо спотворив йому обличчя. Це як гуртом силоміць згвалтувати дівчину, а потім називати її ***...ю.
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12.04.2025 14:32 Ответить
та не переживайте ви так. На масквє і в лінінграді по музеях дохуа Українських речей, спижджених за останні 200 років. І місця ше багато! Всьо помісттиться!
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12.04.2025 15:35 Ответить
Скорочений варіянт заголовку: «Мінкульт не має достатньо».
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12.04.2025 15:53 Ответить
Циркачам лише шапіто треба. І рояль
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12.04.2025 16:21 Ответить
Гадаю це для того що б розкрадати простіше було, а потім на ху...ла списати
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12.04.2025 18:49 Ответить
 
 