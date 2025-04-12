Минкульт не имеет достаточно площадей и специалистов для эвакуации музейных ценностей с угрожаемых территорий

Эвакуировать объекты культурного наследия, относящиеся к Государственному музейному фонду, некуда.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.Життя, об этом 11 апреля на брифинге в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций рассказала заместитель министра Галина Григоренко.

Не хватает площадей для хранения перемещенных ценностей

По словам журналистки УП.Культура, чиновница отмечает, что для перемещенных культурных ценностей нужны большие площади для хранения - 19 тысяч кубических метров. В распоряжении министерства есть только помещение площадью 500 кубических метров.

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Сколько ценных объектов на угрожаемой территории

Григоренко также отметила, что всего на прифронтовых территориях насчитывают 6 миллионов объектов движимого культурного наследия.

Министерство проводит переговоры с Фондом госимущества для предоставления нужных помещений. А также договаривается с обладминистрациями для выделения заработных плат людям, которые будут обслуживать их.

В МКСК убеждены, что музейщики и госруководители опасаются проводить эвакуацию, чтобы не "посеять панику" среди населения.

"Области часто нам говорят: "У нас же более-менее спокойно. Не беспокойте людей, не создавайте дополнительных расходов. Потому что после победы все равно будут вопросы: кто тратил деньги на перемещение, и было ли это оправдано".

Поэтому все должностные лица берут на себя часть ответственности, там где есть определенное неопределенности в законодательстве. Поэтому мы здесь тесно работаем с областями и пытаемся объяснить, что то "время X" уже наступило", - рассказала Григоренко.

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Какие музеи будут эвакуировать в апреле

Заместитель министра культуры поделилась актуальной информацией об эвакуации музейных коллекций, которые состоятся в апреле:

три музея Сумской области будут перемещены;

третья очередь экспонатов из 7 музеев Николаевщины будет перемещена (около 4 тысяч объектов);

объекты Черниговской области;

перемещение экспонатов из 12 музеев Харьковщины (примерно 42 тысячи объектов);

более 3 тысяч объектов переместят из Запорожской области;

четвертая волна перемещения из Одессы и области (около 3600 объектов).

Также не хватает реставраторов и музейщиков

Заместитель министра Сергей Беляев, который также присутствовал на брифинге, рассказал, что с эвакуацией не спешат и из-за недостаточного количества реставраторов: "В стране действительно не хватает реставраторов, и порядка 27% специалистов по музейному делу или выехали, или покинули эту сферу во время полномасштабного вторжения, то есть не хватает и специалистов тоже для этого. Поэтому здесь ускорять этот процесс - значит навредить Государственному музейному фонду и самим предметам, которые мы хотим сохранить".

Более подробной информации об эвакуации ценностей из угрожаемых музеев в министерстве не предоставляют, ссылаясь на то, что данная информация засекречена грифом "Для служебного пользования".

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Сохранение культурного наследия

В начале октября 2024 года заработала публичная база данных "Украденное наследие", основанная ГУР МО Украины совместно с Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины и представителями экспертной среды.



Она содержит сведения о похищенных государством-агрессором украинских произведениях искусства, культурных ценностях, уничтоженных врагом археологических памятниках, ограбленных музеях, а также информацию о причастных к этому лицах.

19 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский анонсировал "культурный Рамштайн" для Украины.

Министр культуры Точицкий сообщал, что Россия похитила более 1,7 млн украинских ценностей с оккупированных территорий и торгует ими на черном рынке.

Минкульт планирует построить хранилища для эвакуированных художественных произведений.