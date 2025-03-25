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Новости Ратификация Никосийской конвенции
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Зеленский подписал закон о ратификации Никосийской конвенции о правонарушениях в отношении культурных ценностей

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Конвенции Совета Европы о правонарушениях, связанных с культурными ценностями.

Об этом стало известно из карточки закона на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, подписание закона означает ратификацию Никосийской конвенции вместе с заявлением к ее 19-й статье. Это позволяет использовать Конвенцию как правовое основание для экстрадиции или взаимной правовой помощи по уголовным делам, связанным с нарушениями, предусмотренными документом.

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Как отмечается, Никосийская конвенция была открыта для подписания 19 мая 2017 года и вступила в силу 1 апреля 2022 года. Она устанавливает перечень правонарушений, которые государства-участники должны криминализировать, в частности:

  • кражу и другие формы незаконного завладения культурными ценностями;

  • незаконные раскопки и изъятие артефактов;

  • незаконный ввоз и вывоз культурных ценностей;

  • приобретение права собственности, размещение на рынке и подделка документов;

  • уничтожение и повреждение как движимых, так и недвижимых культурных ценностей.

Конвенция также предусматривает введение законодательных и практических мер для предотвращения незаконного оборота культурных ценностей и их умышленного уничтожения.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20232) культура (839) ратификация (413)


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Все уже викрадено....
Пізно "пити баржомі - коли нирки відвалилися"...!
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25.03.2025 17:07 Ответить
навіть у культурних цінностей більше прав ніж у українських чоловіків
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25.03.2025 17:14 Ответить
Парадоксально але українська нація вже більше 350 років ніяк не може зруйнувати рабство в тих чи інших формах , це рекорд серед усіх націй на Землі
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25.03.2025 17:26 Ответить
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25.03.2025 17:46 Ответить
Боже звільни Україну від Потужного ідіота!
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25.03.2025 18:16 Ответить
Господи.... де посередній клоун і де культурні цінності....
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25.03.2025 18:29 Ответить
А про відлов людей нічого не пише ?
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25.03.2025 20:54 Ответить
 
 