Зеленский подписал закон о ратификации Никосийской конвенции о правонарушениях в отношении культурных ценностей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Конвенции Совета Европы о правонарушениях, связанных с культурными ценностями.

Об этом стало известно из карточки закона на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, подписание закона означает ратификацию Никосийской конвенции вместе с заявлением к ее 19-й статье. Это позволяет использовать Конвенцию как правовое основание для экстрадиции или взаимной правовой помощи по уголовным делам, связанным с нарушениями, предусмотренными документом.

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Как отмечается, Никосийская конвенция была открыта для подписания 19 мая 2017 года и вступила в силу 1 апреля 2022 года. Она устанавливает перечень правонарушений, которые государства-участники должны криминализировать, в частности:

кражу и другие формы незаконного завладения культурными ценностями;

незаконные раскопки и изъятие артефактов;

незаконный ввоз и вывоз культурных ценностей;

приобретение права собственности, размещение на рынке и подделка документов;

уничтожение и повреждение как движимых, так и недвижимых культурных ценностей.

Конвенция также предусматривает введение законодательных и практических мер для предотвращения незаконного оборота культурных ценностей и их умышленного уничтожения.

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