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Новости Награждение военных ВСУ
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Зеленский наградил контрразведку СБУ знаком отличия "За мужество и отвагу", - указ президента

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетную награду "За мужество и отвагу" Департаменту контрразведки СБУ.

Соответствующий указ №178/2025 обнародован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, награда присвоена "с целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных во время защиты государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

День подписания указа - 25 марта - совпадает с годовщиной создания СБУ. Именно в этот день в 1992 году Верховная Рада приняла закон "О Службе безопасности Украины".

Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения России СБУ разоблачила 102 российские агентурные сети и открыла более 8,7 тысячи уголовных дел против коллаборационистов. Также зафиксировано более 600 случаев передачи врагу данных о ВСУ или корректировки обстрелов.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20232) контрразведка (496) СБУ (19855)


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А де Бакпанофффффф?
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25.03.2025 15:01 Ответить
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25.03.2025 15:02 Ответить
Респект СБУ. Якщо ти страєшься, то можешь стати навіть президентом ЛНР, як сбушнік Пасічник
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25.03.2025 15:03 Ответить
А козир поза зоною її дії,виявляється.
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25.03.2025 15:38 Ответить
Чувак, який злив москалоті нашу спецоперацію по вагнерівцям нагороджує контррозвідку...
Якийсь сюр ... Таке лише в Україні можливо.
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25.03.2025 15:41 Ответить
Нххюх
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25.03.2025 16:38 Ответить
Вітання полковника Червінського з професійним святом.
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25.03.2025 17:24 Ответить
 
 