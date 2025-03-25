Зеленский наградил контрразведку СБУ знаком отличия "За мужество и отвагу", - указ президента
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетную награду "За мужество и отвагу" Департаменту контрразведки СБУ.
Соответствующий указ №178/2025 обнародован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно документу, награда присвоена "с целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных во время защиты государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".
День подписания указа - 25 марта - совпадает с годовщиной создания СБУ. Именно в этот день в 1992 году Верховная Рада приняла закон "О Службе безопасности Украины".
Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения России СБУ разоблачила 102 российские агентурные сети и открыла более 8,7 тысячи уголовных дел против коллаборационистов. Также зафиксировано более 600 случаев передачи врагу данных о ВСУ или корректировки обстрелов.
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