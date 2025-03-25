Наши дроны загнали российские военные корабли в бухты Новороссийска, поэтому РФ хочет договариваться о безопасности в Черном море, - Зеленский

По случаю 33-й годовщины создания Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский встретился с сотрудниками СБУ, отметил их государственными наградами и присвоил высшие офицерские звания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

"За годы этой войны СБУ стала действительно боевой спецслужбой, очень результативной, очень сильной. Именно такой, которая и нужна нашему государству. Воины СБУ задействованы на всех участках обороны - от Курщины и Харьковщины до всех наиболее горячих точек фронта в Донецкой области и на юге нашего государства", - отметил он.

Президент отметил результаты СБУ и других органов Сил безопасности и обороны Украины в битве за Черное море.

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По его словам, украинские морские дроны заставили российские военные корабли прятаться в бухтах Новороссийска, а также уничтожили и затопили значительную часть российского флота. Благодаря такому результату РФ перешла от ультиматумов к необходимости договариваться о безопасности в Черном море.

Кроме того, глава государства отметил боевые результаты СБУ в отношении российской нефтеперерабатывающей отрасли.

"Хочу также отметить усилия Службы безопасности Украины в защите внутренней ситуации в нашем государстве - это противодействие российским диверсантам, агентурным сетям, различным операциям, в том числе и кибероперациям России против Украины в тылу. Каждая такая сорванная операция - это спасенные жизни украинцев. Спасибо вам!" - добавил Зеленский.

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Президент вручил сотрудникам и сотрудницам СБУ ордена "За заслуги" II и III степеней, Богдана Хмельницкого II и III степеней, "За мужество" II и III степеней и княгини Ольги III степени.

Ранее в Госдепе США заявили, что делегация США на переговорах в Саудовской Аравии поставила себе цель расширения нынешнего "энергетического" перемирия на Черное море для восстановления гражданского судоходства. Это будет одним из шагов к полному прекращению огня между Украиной и РФ.