РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8712 посетителей онлайн
Новости Прекращение ударов в Чорном море
3 031 21

Наши дроны загнали российские военные корабли в бухты Новороссийска, поэтому РФ хочет договариваться о безопасности в Черном море, - Зеленский

Зеленский наградил сбу

По случаю 33-й годовщины создания Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский встретился с сотрудниками СБУ, отметил их государственными наградами и присвоил высшие офицерские звания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

"За годы этой войны СБУ стала действительно боевой спецслужбой, очень результативной, очень сильной. Именно такой, которая и нужна нашему государству. Воины СБУ задействованы на всех участках обороны - от Курщины и Харьковщины до всех наиболее горячих точек фронта в Донецкой области и на юге нашего государства", - отметил он.

Президент отметил результаты СБУ и других органов Сил безопасности и обороны Украины в битве за Черное море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил контрразведку СБУ знаком отличия "За мужество и отвагу", - указ президента

По его словам, украинские морские дроны заставили российские военные корабли прятаться в бухтах Новороссийска, а также уничтожили и затопили значительную часть российского флота. Благодаря такому результату РФ перешла от ультиматумов к необходимости договариваться о безопасности в Черном море.

Кроме того, глава государства отметил боевые результаты СБУ в отношении российской нефтеперерабатывающей отрасли.

"Хочу также отметить усилия Службы безопасности Украины в защите внутренней ситуации в нашем государстве - это противодействие российским диверсантам, агентурным сетям, различным операциям, в том числе и кибероперациям России против Украины в тылу. Каждая такая сорванная операция - это спасенные жизни украинцев. Спасибо вам!" - добавил Зеленский.

Также читайте: Зеленский поздравил работников СБУ: День сильных людей, чьи результаты являются одними из важнейших для Украины

Президент вручил сотрудникам и сотрудницам СБУ ордена "За заслуги" II и III степеней, Богдана Хмельницкого II и III степеней, "За мужество" II и III степеней и княгини Ольги III степени.

Ранее в Госдепе США заявили, что делегация США на переговорах в Саудовской Аравии поставила себе цель расширения нынешнего "энергетического" перемирия на Черное море для восстановления гражданского судоходства. Это будет одним из шагов к полному прекращению огня между Украиной и РФ.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) СБУ (19855) Черное море (1472)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Це так, але це дає можливість російським десантним кораблям пересуватись Чорним морем. І Бог зна, що у них там в головах, і чи не ризикнуть вони завдяки цій угоді десантуватись десь під Одесою. Адже якщо "вигорить", добровільно звідти вони вже не підуть.
показать весь комментарий
25.03.2025 16:26
+7
А завтра заявить про свою перемогу з мирним договором в Чорному морі. Чтєц суфлерів, херов.
показать весь комментарий
25.03.2025 16:12
+4
Проснись.. Вже ніхто не говорить навіть про репарації кацапів. І відновлення України за їх рахунок
показать весь комментарий
25.03.2025 16:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему никто в Европе не штрафует рашку за обстрел дроном ЧАЕС? Нужен суд и пусть за ее счет востанавливают саркофаг.
С таким усилием построили защиту от радиации, а эта тварь все нарушила.

☢️Саркофаг ЧАЕС більше не виконує свою задачу, - NYT

Пожежу гасили водою, що може призвести до корозії металу. Крім того, повна реставрація об'єкта практично неможлива: треба сотні мільйонів доларів та, ймовірно, демонтаж конструкції.
показать весь комментарий
25.03.2025 16:10 Ответить
Проснись.. Вже ніхто не говорить навіть про репарації кацапів. І відновлення України за їх рахунок
показать весь комментарий
25.03.2025 16:13 Ответить
Кацапи одинаково можуть стріляти по Україні шо з Севастополя шо з Новоросійська..
показать весь комментарий
25.03.2025 16:11 Ответить
Це так, але це дає можливість російським десантним кораблям пересуватись Чорним морем. І Бог зна, що у них там в головах, і чи не ризикнуть вони завдяки цій угоді десантуватись десь під Одесою. Адже якщо "вигорить", добровільно звідти вони вже не підуть.
показать весь комментарий
25.03.2025 16:26 Ответить
Ну так домовилась вона про "бєзопасность" чи ні?
показать весь комментарий
25.03.2025 16:11 Ответить
А завтра заявить про свою перемогу з мирним договором в Чорному морі. Чтєц суфлерів, херов.
показать весь комментарий
25.03.2025 16:12 Ответить
⚡️Оснащений торпедами, мініганом, кулеметом, ПЗРК та знищує цілі в морі, на землі й в повітрі - усі «скелети» секретного українського дрону «Катран»

Як зазначає Федоров, інформація про місії з «Катраном» засекречена, але він став справжнім геймченджером на морі.

Він спокійно на більше ніж 1 000 км, виконує ударні та розвідувальні операції.

Дрон не потребує окремого РЕБ, він має вбудовану систему для автоматичного розпізнавання загроз та відстрілу пасток.
показать весь комментарий
25.03.2025 16:20 Ответить
Чому ереф "хоче" - зрозуміло, а от чого ти їм ********* - незрозуміло...
показать весь комментарий
25.03.2025 16:23 Ответить
Може Оман? Нє?
показать весь комментарий
25.03.2025 17:37 Ответить
А українські військові кораблі при цьому де? І коли останній раз Україна била по портовій інфраструктурі кацапії? Бо по одеському порту прилітає регулярно.
показать весь комментарий
25.03.2025 16:24 Ответить
Вже давно не регулярно прилітає.
показать весь комментарий
25.03.2025 17:11 Ответить
"зезвіздун"- міст дава пускай на дно, і не пускай українському народові рашистький туман в очі....
показать весь комментарий
25.03.2025 16:30 Ответить
Зеленский самый крутой тролль.)
показать весь комментарий
25.03.2025 16:32 Ответить
Добре що дійшло ,а то я думав що з такими "професійними"перемовниками підпишуть.
показать весь комментарий
25.03.2025 16:33 Ответить
Повір це завадить підписати.
показать весь комментарий
25.03.2025 17:42 Ответить
Дорас будуть вони підОдесою, і чипати немож буде. Красота від Zелених покідьків та фсбшників трампона.
показать весь комментарий
25.03.2025 16:45 Ответить
Так може відкоикати переговорників із С. Аравії????
показать весь комментарий
25.03.2025 16:53 Ответить
Вже домовилися, хіба ні?
показать весь комментарий
25.03.2025 16:59 Ответить
Чому не говорить,хто висунув пропозицію про безпеку на Чорному морі? А обурюється на людях...
Або,як кажуть,диявол в деталях.
показать весь комментарий
25.03.2025 17:12 Ответить
І хтось їх,ті загнані кораблі,щойно випустив і гарантував безпеку!
показать весь комментарий
25.03.2025 17:56 Ответить
А если бы ты, чмо зелёное, не просрал ракетную программу, запущенную в 2016-2018, то и "загонять в бухту Новороссийска" уже было бы некого - "нептуны" бы утопили все черноморские лоханки, а не только половину еще в 2022м.
показать весь комментарий
25.03.2025 18:04 Ответить
 
 