Наши дроны загнали российские военные корабли в бухты Новороссийска, поэтому РФ хочет договариваться о безопасности в Черном море, - Зеленский
По случаю 33-й годовщины создания Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский встретился с сотрудниками СБУ, отметил их государственными наградами и присвоил высшие офицерские звания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
"За годы этой войны СБУ стала действительно боевой спецслужбой, очень результативной, очень сильной. Именно такой, которая и нужна нашему государству. Воины СБУ задействованы на всех участках обороны - от Курщины и Харьковщины до всех наиболее горячих точек фронта в Донецкой области и на юге нашего государства", - отметил он.
Президент отметил результаты СБУ и других органов Сил безопасности и обороны Украины в битве за Черное море.
По его словам, украинские морские дроны заставили российские военные корабли прятаться в бухтах Новороссийска, а также уничтожили и затопили значительную часть российского флота. Благодаря такому результату РФ перешла от ультиматумов к необходимости договариваться о безопасности в Черном море.
Кроме того, глава государства отметил боевые результаты СБУ в отношении российской нефтеперерабатывающей отрасли.
"Хочу также отметить усилия Службы безопасности Украины в защите внутренней ситуации в нашем государстве - это противодействие российским диверсантам, агентурным сетям, различным операциям, в том числе и кибероперациям России против Украины в тылу. Каждая такая сорванная операция - это спасенные жизни украинцев. Спасибо вам!" - добавил Зеленский.
Президент вручил сотрудникам и сотрудницам СБУ ордена "За заслуги" II и III степеней, Богдана Хмельницкого II и III степеней, "За мужество" II и III степеней и княгини Ольги III степени.
Ранее в Госдепе США заявили, что делегация США на переговорах в Саудовской Аравии поставила себе цель расширения нынешнего "энергетического" перемирия на Черное море для восстановления гражданского судоходства. Это будет одним из шагов к полному прекращению огня между Украиной и РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
С таким усилием построили защиту от радиации, а эта тварь все нарушила.
☢️Саркофаг ЧАЕС більше не виконує свою задачу, - NYT
Пожежу гасили водою, що може призвести до корозії металу. Крім того, повна реставрація об'єкта практично неможлива: треба сотні мільйонів доларів та, ймовірно, демонтаж конструкції.
Як зазначає Федоров, інформація про місії з «Катраном» засекречена, але він став справжнім геймченджером на морі.
Він спокійно на більше ніж 1 000 км, виконує ударні та розвідувальні операції.
Дрон не потребує окремого РЕБ, він має вбудовану систему для автоматичного розпізнавання загроз та відстрілу пасток.
Або,як кажуть,диявол в деталях.