1333 памятника культурного наследия пострадали в Украине из-за российской агрессии, 78 - в январе, - Минкульт

По состоянию на конец января 2025 года в Украине из-за российской агрессии пострадали 1333 памятника культурного наследия и 2185 объектов культурной инфраструктуры. В частности, в январе повреждено 78 памятников.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по информации, предоставленной областными и Киевской городской военными администрациями, в январе повреждено 78 памятников культурного наследия в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Общая численность поврежденных памятников культурного наследия в Украине по состоянию на конец января 2025 года составляет 1333 объекта. Из них национального значения - 131, местного - 1126, только что выявленных - 76.

Сообщается, что повреждения получили памятники культуры в 18 областях и Киеве, в частности: в Харьковской области - 324, Херсонской - 255, Донецкой - 164, Одесской - 137, Черниговской - 65, Киевской области и г. Киеве - 83, Львовской - 60, Запорожской - 58, Днепропетровской - 49, Николаевской - 46, Сумской - 33, Луганской - 32, Хмельницкой - 10, Полтавской - 6, Винницкой и Житомирской - по 4, Кировоградской - 2, Черкасской - 1.

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В то же время, убытки понесли 2185 объектов культурной инфраструктуры. Из них 409 - уничтожены (18,7 %).

В целом наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Сумской областях.

В министерстве отмечают, что самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, которые получили повреждения или разрушения, являются клубные учреждения (48,3% от общего количества учреждений культуры, которые получили повреждения).

В общей сложности, пострадали:

клубные заведения - 1056;

библиотеки - 784;

учреждения художественного образования - 166;

музеи и галереи - 120;

театры, кинотеатры и филармонии - 39;

заповедники - 7;

парки, зоопарки - 9;

цирки - 4.

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Разрушениям подверглись клубные заведения, библиотеки, музеи, театры на территории 302 территориальных громад (20,6% от всех ТГ в Украине) в Винницкой (3,2% ТГ), Днепропетровской (21%), Донецкой (87%), Житомирской (17%), Закарпатской (2%), Запорожской (40,3%), Кировоградской (4%), Киевской (28,6%), Луганской (46,2%), Львовской (5,5%), Николаевской (44,2%), Одесской (10%), Полтавской (4%), Сумской (64,7%), Харьковской (59%), Херсонской (43%), Хмельницкой (17%), Черкасской (6,1%), Черниговской (51%) областях и г. Киеве.

Также отмечается, что почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей до сих пор находятся во временной оккупации. Это делает невозможным расчет точного количества поврежденных памятников культурного наследия, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.