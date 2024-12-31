Из-за российских обстрелов в Украине повреждено более 1200 детсадов, 121 разрушен полностью

В результате обстрелов, которые РФ нанесла по гражданской инфраструктуре в Украине, повреждены 1222 детских сада, 121 - полностью разрушен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

"На сегодня у нас 121 садик полностью разрушен, 1222 повреждены, но мы не останавливаемся и вместе с органами местной власти ремонтируем, делаем капитальные ремонты. Так, уже проведен ремонт 433 садиков и в 94 садиках проведены капитальные ремонты, они восстановлены", - отметил Витренко.

По его словам, восстановление учреждений дошкольного образования происходит с помощью международных партнеров.

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"В частности, ЮНИСЕФ помогает нам с обустройством безопасной образовательной среды. В партнерстве мы уже восстановили 63 укрытия в детских садах, более 200 садиков обеспечены мебелью", - сказал Витренко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на конец декабря 2024 года, Россия повредила 1938 объектов в 715 украинских медучреждениях, полностью разрушила 297 объектов в 114 медучреждениях.