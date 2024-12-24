С начала полномасштабного вторжения РФ повредила 1938 и разрушила 297 объектов украинских медучреждений, - Минздрав

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на конец декабря 2024 года, Россия повредила 1938 объектов в 715 украинских медучреждениях, полностью разрушила 297 объектов в 114 медучреждениях.

Об этом сообщает"Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Так, наибольшие потери понесли больницы в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.

Как отметили в ведомстве, получить исчерпывающую информацию о степени разрушения медучреждений на временно оккупированных территориях пока невозможно.

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В то же время в министерстве рассказали, что с начала полномасштабной войны Украина полностью восстановила 576 объектов, частично восстановила 372 объекта медучреждений. В частности, в течение 2024 года было успешно восстановлено и введено в эксплуатацию 124 медицинских объекта.

В 2024 году из госбюджета было выделено более 4 млрд грн на реализацию 143 проектов реновации учреждений здравоохранения. Семь проектов уже реализованы в полном объеме, 22 проекта на завершающей стадии реализации. По 59 проектам строительные работы начаты и продолжаются.

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