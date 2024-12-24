Воины 110-й ОМБр уничтожили российскую бронеколону, пытавшуюся штурмовать их позиции. ВИДЕО

Воины 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали бронеколонну российских войск, которая пыталась прорвать оборону украинских позиций.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале "СтратКом ВСУ", информирует Цензор.НЕТ.

Это произошло в ходе боевых действий, когда противник решил осуществить штурм, однако был разбит благодаря точным ударам и эффективным контратакам.

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