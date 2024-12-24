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армия РФ (18042) уничтожение (6249) 110 отдельная механизированная бригада (87)

Воины 110-й ОМБр уничтожили российскую бронеколону, пытавшуюся штурмовать их позиции. ВИДЕО

Воины 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали бронеколонну российских войск, которая пыталась прорвать оборону украинских позиций.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале "СтратКом ВСУ", информирует Цензор.НЕТ.

Это произошло в ходе боевых действий, когда противник решил осуществить штурм, однако был разбит благодаря точным ударам и эффективным контратакам.

Смотрите: Оккупанты на двух "Жигулях" изо всех сил мчатся в свой последний штурм на торецком направлении. ВИДЕО
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Шо файно - то файно.
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24.12.2024 18:39 Ответить
Ішли три одиниці техніки А влучань показано вісім...
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24.12.2024 19:01 Ответить
Так видно ж - добивали покинуту. В люки. Аби неможливо було відтягнути і швидко відновити.

Багато вже було безперервних відосів, на яких видно, що екіпаж кидає машину після першого ж влучання дрона і тікає на карачках. Бо знає реальний стан машини та її захисту. І буквально через пару хвилин прилітає наступний дрон, вже по люках чи скиди в люки - це відпрацьована тактика, досвічені давно в 1 дрон не літають, особливо, коли реально викотилось декілька одиниць техніки.
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24.12.2024 20:46 Ответить
Как красиво горят, просто праздник для души!

Спасибо вам, наши героические украинские воины!

С наступающим вас Рождеством, чтобы вы все были живы и здоровы, удачи вам!
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24.12.2024 19:01 Ответить
 
 