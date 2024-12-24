Воины 110-й ОМБр уничтожили российскую бронеколону, пытавшуюся штурмовать их позиции. ВИДЕО
Воины 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали бронеколонну российских войск, которая пыталась прорвать оборону украинских позиций.
Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале "СтратКом ВСУ", информирует Цензор.НЕТ.
Это произошло в ходе боевых действий, когда противник решил осуществить штурм, однако был разбит благодаря точным ударам и эффективным контратакам.
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Багато вже було безперервних відосів, на яких видно, що екіпаж кидає машину після першого ж влучання дрона і тікає на карачках. Бо знає реальний стан машини та її захисту. І буквально через пару хвилин прилітає наступний дрон, вже по люках чи скиди в люки - це відпрацьована тактика, досвічені давно в 1 дрон не літають, особливо, коли реально викотилось декілька одиниць техніки.
Спасибо вам, наши героические украинские воины!
С наступающим вас Рождеством, чтобы вы все были живы и здоровы, удачи вам!