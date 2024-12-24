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Оккупанты на двух "Жигулях" изо всех сил мчатся в свой последний штурм на торецком направлении. ВИДЕО

Украинские воины на торецком направлении ликвидировали вражескую штурмовую группу, которая попыталась атаковать позиции ВСУ на двух "Жигулях".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами попытки штурма и ликвидации оккупантов опубликована в соцсетях.

Читайте также: Российский производитель "Жигулей" отказался от планов увеличить производство в ближайшие годы

Также читайте: На Покровском направлении враг несет значительные потери, но продолжает штурмы, - офицер 59-й ОМБр Цехоцкий
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Топ комментарии
+23
Приїхали "на конвеєр" замінити два старих жигуля на дві білі лади...
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24.12.2024 13:47
+22
Що ж за життя в них було, коли так бажають померти?
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24.12.2024 13:50
+19
Краще померти, чим жити в Росії! Респект! Уважуха!
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24.12.2024 13:51
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Приїхали "на конвеєр" замінити два старих жигуля на дві білі лади...
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24.12.2024 13:47 Ответить
Вираз " розмотали .." саме то !
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24.12.2024 13:48 Ответить
квадробери на "жигулях"
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24.12.2024 13:49 Ответить
Що ж за життя в них було, коли так бажають померти?
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24.12.2024 13:50 Ответить
Бояришнік так подіяв.
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24.12.2024 13:52 Ответить
Алкоголізм то вже наслідки, там щось справді жахливе повинно бути, що б людина сіла в ті драні жигулі, чи на мопеда, да так неслась по мінному полю...
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24.12.2024 13:59 Ответить
Тоді дружини зажадали термінову доставку їм жигулей. Вони вкрали, але колір не підійшов, ось і вирішили поміняти
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24.12.2024 14:08 Ответить
воює не людина а система . а там вона така, що як не підеш у штурм -то тебе поб'ють, згвалтують і ібісцуть , а у кінці всеодно обнулять. Тому росіяни обирають йти і вимрати принаймні без чопа в дупі. бо все одно вмирати. Послухайте спогади воєватилів з підрозділу Амбрела (опущені спідозні сіфілітики) їм навіть у спину кричать підганяючи - пітар , помри мужіком!
Тобто , там навіть в теорії немає варіанту що такі виживуть
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24.12.2024 14:13 Ответить
Менталитет кацапов- мы не живем и вам не дадим.
Еще когда то дед говорил, в чем разница между украинцем и кацапом. Когда кацап завидует что сосед построил больше дом то он усрется но приложит все усилия чтобы его уничтожить и обосрать. Когда украинец завидует что сосед построил большой дом, он усрется но построит дом больше чем у соседа. Вся суть кацапоидов не самим жить счастливо а не дать чтобы другие жили лучше них. И у кацапов прям воздух пропитан етим ядом ненависти к тем кто лучше них живет. Настолько, что у меня даже родственники которые 20 лет назад на Сосию, а потом до войны приезжали в гости так у них пузыри на морде вздувались от злости когда оказалось что те кто остался в Украине лучше живут чем они выехавшие на процветающую Сосию как им казалось.
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24.12.2024 14:18 Ответить
Заздрість це теж, но тут інше, тут ми маємо якусь спотворену форму суіціда.
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24.12.2024 14:25 Ответить
Так ось для чого жигулі потрібні, це коли їх пакетами не забезпечують.
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24.12.2024 13:51 Ответить
Краще померти, чим жити в Росії! Респект! Уважуха!
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24.12.2024 13:51 Ответить
Війна дронів. При наявності достатньої кількості розвідувальних і ударних дронів і відповідно підготовлених фахівців не потрібні ніяки танки чи мясні штупми
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24.12.2024 13:51 Ответить
Один кацап як петарда загорівся
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24.12.2024 13:52 Ответить
.... загорівся, скоро і петарда пердак загориться а може й вибухне від спитрових газів бояришника !
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24.12.2024 13:58 Ответить
То бенгальський вогник). Мабудь Новий Рік скоро).
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24.12.2024 14:52 Ответить
Заради 250 тис.фуфлей вони їдуть
на чому тільки можуть...
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24.12.2024 14:01 Ответить
Жигулі подорожчають?
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24.12.2024 14:06 Ответить
особливо білі лади
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24.12.2024 20:11 Ответить
тут походу склейка. на перших секундах показують як перехоплюють 2 жигулятора з десантом, москалі зупиняються бо ФПФІ дрон швидше і намагаються розсіятись і сховатись де їх вже добивають більш повільні дрони скидами.
в іншій частині показано як дрони полюють на окупантів що намагаються навіть запорпатись в будматеріали.
Висновок дрони швидші за людину і краще бачать . Тому нам теж конче необхідні на нулі маскувальні плащі з функцією тепло приховування і всілякі РЕРи з РЕБами
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24.12.2024 14:08 Ответить
ось так вони і просочуються в шпарини, у вікні між приходом квадриків зі скидами.
накопичують критичну масу і загарбують!
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24.12.2024 14:11 Ответить
Розовая, как у Барби
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24.12.2024 14:49 Ответить
их как ЗАЙЦЕВ расстреливают ,а они прут и прут !!!((( под ,,кайфом,, 100 процентов (((
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24.12.2024 15:18 Ответить
"Изо всех сил..." - они там еще на педали как в велосипеде нажимали?
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24.12.2024 15:20 Ответить
Шік і блєск,і в жоупє трєск...
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24.12.2024 15:33 Ответить
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24.12.2024 15:33 Ответить
жігулі то таке - треба було геліки брати - по багатому - і машини і смерть.
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24.12.2024 17:37 Ответить
Отличное видео, смотрел бы и смотрел, Супер! )
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24.12.2024 17:59 Ответить
а ****...ні світлофорів, ні гаїшників...
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24.12.2024 20:10 Ответить
Для сруських ця війна вже давно перетворилась на Шалений Макс: Дорога Гніву і вони як ті молокососи з фільму їздять на смерть за свого скаженого діда
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24.12.2024 20:16 Ответить
Жоден Жигуль не постраждав..
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24.12.2024 22:35 Ответить
ДУША ПОЁТ ...
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24.12.2024 23:49 Ответить
 
 