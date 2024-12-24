Оккупанты на двух "Жигулях" изо всех сил мчатся в свой последний штурм на торецком направлении. ВИДЕО

Украинские воины на торецком направлении ликвидировали вражескую штурмовую группу, которая попыталась атаковать позиции ВСУ на двух "Жигулях".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами попытки штурма и ликвидации оккупантов опубликована в соцсетях.

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