Оккупанты на двух "Жигулях" изо всех сил мчатся в свой последний штурм на торецком направлении. ВИДЕО
Украинские воины на торецком направлении ликвидировали вражескую штурмовую группу, которая попыталась атаковать позиции ВСУ на двух "Жигулях".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами попытки штурма и ликвидации оккупантов опубликована в соцсетях.
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+23 Luk Viktor
показать весь комментарий24.12.2024 13:47
+22 Sergii Ustim
показать весь комментарий24.12.2024 13:50
+19 Tutu Tutukin
показать весь комментарий24.12.2024 13:51
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Тобто , там навіть в теорії немає варіанту що такі виживуть
Еще когда то дед говорил, в чем разница между украинцем и кацапом. Когда кацап завидует что сосед построил больше дом то он усрется но приложит все усилия чтобы его уничтожить и обосрать. Когда украинец завидует что сосед построил большой дом, он усрется но построит дом больше чем у соседа. Вся суть кацапоидов не самим жить счастливо а не дать чтобы другие жили лучше них. И у кацапов прям воздух пропитан етим ядом ненависти к тем кто лучше них живет. Настолько, что у меня даже родственники которые 20 лет назад на Сосию, а потом до войны приезжали в гости так у них пузыри на морде вздувались от злости когда оказалось что те кто остался в Украине лучше живут чем они выехавшие на процветающую Сосию как им казалось.
петардапердак загориться а може й вибухне від спитровихгазів бояришника !
на чому тільки можуть...
в іншій частині показано як дрони полюють на окупантів що намагаються навіть запорпатись в будматеріали.
Висновок дрони швидші за людину і краще бачать . Тому нам теж конче необхідні на нулі маскувальні плащі з функцією тепло приховування і всілякі РЕРи з РЕБами
накопичують критичну масу і загарбують!