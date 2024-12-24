На Покровском направлении враг несет значительные потери, но продолжает штурмы, - офицер 59-й ОМБр Цехоцкий
Российские оккупанты продолжают активные атаки на Покровском направлении, штурмуя украинские позиции почти непрерывно.
Об этом в эфире "Суспільне новини" сообщил офицер 59-й отдельной механизированной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, враг несет большие потери, пытаясь атаковать преимущественно пехотой. Больше всего штурмов зафиксировано на юге и юго-западе от Покровска.
"Мы понимаем, что они хотят. Но непосредственно в лоб наступать на Покровск у них не получается, поэтому сейчас видим намерения врага - начали обходить Покровск, пытаться окружить или пройти мимо, что также им не удается", - отметил офицер.
Цехоцкий рассказал об активном использовании российскими военными гражданского транспорта, такого как мотоциклы, багги и легковые автомобили, поскольку передвижение военной техники в районе боевых действий для них ограничено из-за высокого риска поражения.
"У них есть запрет - буквально запрет в российской армии, передвигаться в районе боевых действий на военной технике. Именно по подвозу личного состава БК и так далее. Поэтому они используют для этого гражданские машины", - сообщил Цехоцкий.
Как сообщалось ранее, в понедельник, 23 декабря, количество боестолкновений на фронте возросло до 164, ожесточенные бои идут на Покровском.
Пожалуйста, подождите...