Сутки на Донетчине: враг обстрелял из "Градов" Покровск, в Константиновке погиб человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики за сутки 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, сосредоточили огонь на 5 населенных пунктах: городах Константиновка, Покровск, Северск, Торецк и селе Иванополье. С линии фронта эвакуированы 614 человек, в том числе 14 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Покровске и громаде ежедневно увеличивается интенсивность обстрелов. Враг также использует различные типы вооружения.

23 декабря в 8:30 утра под ударом со стороны российских войск оказалась юго-восточная часть города. Было применено РСЗО "Град". Повреждены по меньшей мере 5 частных домовладений и гаражный кооператив. Ранен местный житель, 1978 г.р. Из-за обстрела, в некоторых домах и трех гаражах возник пожар.

В 09:00 в результате падения вражеского дрона в восточной части Покровска повреждено домовладение. Произошло возгорание дома площадью 99 м кв. и летней кухни площадью 42 м кв. Локализовать пожар удалось в 11:00.

Около 11.00 в результате обстрела произошло возгорание частного дома в западной части города. Обошлось без пострадавших.

Краматорский район

В Константиновке в результате артиллерийского удара врага погиб гражданский человек. Разрушениям подверглись 3 частных дома и 3 торговых павильона.

В Иванополье в результате артобстрела повреждены частный дом и газопровод.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов, 2 многоэтажки и 4 промышленных здания.

Из артиллерии россияне накрыли Северск - ранили гражданское лицо, разрушили дом.

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