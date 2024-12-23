В Курахово бои в городской застройке. На Времевском направлении 44 вражеских штурма за сутки, - Генштаб
Силы обороны Украины продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью прекращения его наступательных действий. В целом, за прошедшие сутки, 22 декабря 2024 года, на фронте зафиксировано 234 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 15 авиаударов, сбросив 29 КАБ. Кроме этого, совершил более 4200 обстрелов, из них 151 - из реактивных систем залпового огня и задействовал для поражений 2053 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк, Катериновка, Константиновка, Новодмитровка, Андреевка, Дачное.
Удары по врагу
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, одну станцию РЭБ, склад боеприпасов, склад БпЛА, кроме того, поражены четыре других важных объекта захватчиков.
Напоминается также, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1990 человек. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 15 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 55 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 67 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Бугруватка, Старица.
На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызово и Новой Кристиновки.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 36 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Надежда, Ивановка, Терны, Торецк, Григорьевка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки.
На Северском направлении 12 боестолкновений произошло вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Для проведения штурмовых действий в направлении Верхнекаменского противник использовал бронетехнику, багги и мотоциклы.
Также отмечается, что на Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районе Васюковки, Часова Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Торецка и Дружбы.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов, таких как Лысовка, Сухая Балка, Луч, Зеленое, Украинка, Даченское, Шевченко, Новоукраинка, Покровск, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Новооленовка.
Бронетехнику для попыток прорыва нашей обороны враг использовал неподалеку Зеленого, Даченского, Шевченко, Новоелизаветовки и Новооленевки. Противник успеха не имел, продолжает накапливать силы", - говорится в сводке.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово, Ясеново, Дачное и в направлении Андреевки.
В Курахово продолжаются бои в городской застройке.
Обстановка на Юге
Также Генштаб информирует, что на Времевском направлении противник совершил 44 штурма наших позиций в районах Большой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времевки и в направлении населенного пункта Багатырь. При отражении штурмов наши воины, в частности, уничтожили 1 танк и 2 ББМ противника, еще 3 танка и 1 ББМ - повреждены.
На Ореховском направлениях враг один раз атаковал в районе Новоандреевки.
На Приднепровском направлении российские захватчики четыре раза пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и ударные БпЛА по районам украинских населенных пунктов.
"Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки украинские защитники отбили 27 вражеских атак на направлении. Противник совершил 440 обстрелов", - отмечают в Генштабе.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Пожалуйста, подождите...
Великоновоселківський напрямок.
На захід від н.п. Сторожове російські війська зайняли район кургану «Могила Сторожова» та панівну висоту 177 м (Бабина гора).
У південній частині Сторожового противник зайняв позиції вздовж русла річки Мокрі Яли.
Костянтинопольський напрямок.
На південний захід від н.п. Зеленівка противник зайняв ряд лісосмуг на ділянці завширшки до 2.6 км на глибину до 950 метрів. Зіткнення тривають уздовж лісосмуг у північному напрямку - траси Запоріжжя-Курахове.
Курахове.
У центральній частині міста тривають бойові зіткнення за решту багатоповерхових будинків.
Торецьк.
У центральній частині міста піхотні підрозділи противника продовжують атаки вздовж вулиць Фабрична, Ринкова, Світла, Лесі Українки та у напрямку шахти «Торецька». Противник, за кадрами із дронів ЗСУ, має обмежені тактичні успіхи."