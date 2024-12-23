В Курахово бои в городской застройке. На Времевском направлении 44 вражеских штурма за сутки, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью прекращения его наступательных действий. В целом, за прошедшие сутки, 22 декабря 2024 года, на фронте зафиксировано 234 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 15 авиаударов, сбросив 29 КАБ. Кроме этого, совершил более 4200 обстрелов, из них 151 - из реактивных систем залпового огня и задействовал для поражений 2053 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк, Катериновка, Константиновка, Новодмитровка, Андреевка, Дачное.

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Удары по врагу

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, одну станцию РЭБ, склад боеприпасов, склад БпЛА, кроме того, поражены четыре других важных объекта захватчиков.

Напоминается также, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1990 человек. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 15 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 55 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 67 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Бугруватка, Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызово и Новой Кристиновки.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 36 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Надежда, Ивановка, Терны, Торецк, Григорьевка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки.

На Северском направлении 12 боестолкновений произошло вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Для проведения штурмовых действий в направлении Верхнекаменского противник использовал бронетехнику, багги и мотоциклы.

Также отмечается, что на Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районе Васюковки, Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Торецка и Дружбы.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов, таких как Лысовка, Сухая Балка, Луч, Зеленое, Украинка, Даченское, Шевченко, Новоукраинка, Покровск, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Новооленовка.

Бронетехнику для попыток прорыва нашей обороны враг использовал неподалеку Зеленого, Даченского, Шевченко, Новоелизаветовки и Новооленевки. Противник успеха не имел, продолжает накапливать силы", - говорится в сводке.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово, Ясеново, Дачное и в направлении Андреевки.

В Курахово продолжаются бои в городской застройке.

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Обстановка на Юге

Также Генштаб информирует, что на Времевском направлении противник совершил 44 штурма наших позиций в районах Большой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времевки и в направлении населенного пункта Багатырь. При отражении штурмов наши воины, в частности, уничтожили 1 танк и 2 ББМ противника, еще 3 танка и 1 ББМ - повреждены.

На Ореховском направлениях враг один раз атаковал в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении российские захватчики четыре раза пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и ударные БпЛА по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки украинские защитники отбили 27 вражеских атак на направлении. Противник совершил 440 обстрелов", - отмечают в Генштабе.

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Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.