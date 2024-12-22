С начала суток на Времевском и Лиманском направлении произошло по 36 боестолкновений, - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, истощая по всей линии фронта. В общем, с начала этих суток произошло 207 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины 18 авиационных ударов, применив 29 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 593 дронов-камикадзе и осуществили 3650 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Бугруватка, Старица, всего произошло семь столкновений.

На Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызово и Новой Кристиновки. Украинские защитники отбили пять атак, две - еще продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 36 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Надия, Ивановка, Терны, Торецк, Григорьевка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки. Восемнадцать атак еще отбивают наши защитники.

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Боевые действия на Востоке

На Сиверском направлении в течение дня враг 12 раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении пока зафиксировано семь боестолкновений вблизи Васюковки, Часова Яра и Ступочек, четыре атаки уже успешно отбили наши защитники, еще три боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Дружба. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

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С начала этих суток, на Покровском направлении, оккупанты 34 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Лисовка, Сухая Балка, Проминь, Зеленое, Украинка, Даченское, Шевченко, Новоукраинка, Покровск, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Новооленовка. До сих пор продолжается семь боестолкновений.

Противник несет значительные потери - сегодня, предварительно, на этом направлении было обезврежено 390 оккупантов, 161 из них - безвозвратно. Также уничтожено три единицы автомобильной техники и 15 средств связи противника, кроме того значительно повреждены танк, две единицы автомобильной техники и две пушки врага.

На Кураховском направлении агрессор 26 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Сонцевка, Старые Терны, Курахово, Ясеново, Дачное и в направлении Андреевки. Все атаки уже отбиты.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении захватчики осуществили 36 наступательных действий неподалеку от Большой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времевки и в районе населенного пункта Багатыр. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлениях противник один раз атаковал в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки захватчиков.

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Курское направление

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник в течение суток провел 26 штурмов позиций украинских подразделений, одно боестолкновение до сих пор продолжается. Враг совершил 432 обстрела.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 3-й бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины, 406-й отдельной артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Алексея Алмазова, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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