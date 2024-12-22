На Времевском направлении с начала суток - более 20 вражеских атак, - Генштаб
Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Зато Силы обороны Украины срывают вражеские планы, наносят агрессору значительные потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, всего с начала суток на фронте произошло 117 боевых столкновений.
Удары по территории Украины
От циничных обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты. В частности, Хреновка, Белая Береза, Винторовка, Чуйковка, Братеница подверглись обстрелам вражеской артиллерии, а Барановка была атакована из РСЗО.
Обстановка на Харьковщине
Как отмечается, на Харьковском направлении с начала суток враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Старица, всего произошло пять столкновений, одна атака еще продолжается.
На Купянском направлении противник совершил шесть штурмовых действий неподалеку Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызово и Новой Кристиновки. Продолжается одно боестолкновение.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении захватническая армия атаковала 23 раза вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Терны, Торецк, Григорьевка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки. Незавершенными остались 16 атак противника.
На Сиверском направлении противник четыре раза атаковал наши подразделения в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. Три атаки до сих пор продолжаются.
Также Генштаб информирует, что Силы обороны отбили две атаки россиян вблизи Часова Яра и Ступочек на Краматорском направлении, еще идет один бой.
На Торецком направлении противник атаковал четыре раза неподалеку населенных пунктов Торецк и Дружба. Продолжается два боестолкновения.
"На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Луч, Лисовка, Зеленое, Даченское, Новоукраинка, Покровск, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Новооленовка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 13 атак, четыре боестолкновения - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.
Сегодня на Кураховском направлении агрессор девять раз атаковал вблизи населенных пунктов Сонцевка, Старые Терны, Курахово и Дачное. Четыре боестолкновения завершены, еще пять - продолжаются", - говорится в сообщении.
Обстановка на Юге
Также Генштаб отмечает, что на Времевском направлении оккупанты 23 раза атаковали позиции наших войск у Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, и Времевки, семь боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Ореховском направлениях противник один раз атаковал в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении наши войска отбили одну атаку противника, враг успеха не имел.
Ситуация в Курской области
"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 10 атак российских захватчиков, еще 11 атак продолжаются. Противник совершил около 300 обстрелов", - говорится в сообщении.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
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расстреляно.
Куп'янський напрямок.
У південній частині н.п. Дворічна супротивник просунувся вздовж вулиці Куп'янської та провулку Річкового на глибину до 650 метрів. Штурмові дії противника продовжуються вздовж вулиць Куп'янська та Медична.
Курська область.
На лівому фланзі російські війська за підтримки бронетехніки атакують у напрямку Леонідового.
На північному фланзі противник продовжує тиснути в районі Кругленького та балки Попов Лог у напрямку Малої Локні. Попередньо додано просування на глибину до 800 метрів. Зіткнення тривають.
На південному фланзі Суджанського напрямку тривають бойові зіткнення в районі урочища Вільхове."