На Времевском направлении с начала суток - более 20 вражеских атак, - Генштаб

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Зато Силы обороны Украины срывают вражеские планы, наносят агрессору значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, всего с начала суток на фронте произошло 117 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

От циничных обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты. В частности, Хреновка, Белая Береза, Винторовка, Чуйковка, Братеница подверглись обстрелам вражеской артиллерии, а Барановка была атакована из РСЗО.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении с начала суток враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Старица, всего произошло пять столкновений, одна атака еще продолжается.

На Купянском направлении противник совершил шесть штурмовых действий неподалеку Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызово и Новой Кристиновки. Продолжается одно боестолкновение.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении захватническая армия атаковала 23 раза вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Терны, Торецк, Григорьевка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки. Незавершенными остались 16 атак противника.

На Сиверском направлении противник четыре раза атаковал наши подразделения в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. Три атаки до сих пор продолжаются.

Также Генштаб информирует, что Силы обороны отбили две атаки россиян вблизи Часова Яра и Ступочек на Краматорском направлении, еще идет один бой.

На Торецком направлении противник атаковал четыре раза неподалеку населенных пунктов Торецк и Дружба. Продолжается два боестолкновения.

"На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Луч, Лисовка, Зеленое, Даченское, Новоукраинка, Покровск, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Новооленовка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 13 атак, четыре боестолкновения - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Кураховском направлении агрессор девять раз атаковал вблизи населенных пунктов Сонцевка, Старые Терны, Курахово и Дачное. Четыре боестолкновения завершены, еще пять - продолжаются", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Также Генштаб отмечает, что на Времевском направлении оккупанты 23 раза атаковали позиции наших войск у Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, и Времевки, семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлениях противник один раз атаковал в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши войска отбили одну атаку противника, враг успеха не имел.

Ситуация в Курской области

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 10 атак российских захватчиков, еще 11 атак продолжаются. Противник совершил около 300 обстрелов", - говорится в сообщении.

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На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.