РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12845 посетителей онлайн
Новости
671 5
боевые действия (3457) Силы обороны юга (268) война в Украине (1081)

Оккупанты 5 раз пытались штурмовать островную зону на Приднепровском направлении, успехов не имели, - Силы обороны Юга

Ситуація на Півдні 22 грудня

Оперативная обстановка на Юге Украины остается стабильно напряженной. Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не выявлено.

Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 310 обстрелов с применением более полутора тысяч боеприпасов. Противник использовал более 170 FPV- дронов различных модификаций и сбросил 222 осколочных боеприпаса с поражающими свойствами.

Как отмечается, российские войска не оставляют намерений захватить наши позиции и постоянно прибегают к штурмам. За прошедшие сутки на Юге было зафиксировано 12 попыток штурмовых действий, большинство из которых на Запорожском направлении.

Читайте: Обостряется обстановка на Ореховском направлении: враг не прекращает удары авиацией и НАРами, увеличил количество артобстрелов, - Силы обороны Юга

Также оккупанты продолжают наносить авиационные удары как на Запорожском направлении, так и по Херсонщине, применяя управляемые авиабомбы(КАБы) и неуправляемые авиационные ракеты (НАРы).

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг осуществляет разведывательные меры, тренирует будущие группы штурмовиков и пополняет запасы.

На Приднепровском направлении оккупанты 5 раз прибегали к штурмам островной зоны, успехов не имели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ежедневно по несколько раз пытаются форсировать Днепр, - Силы обороны Юга
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Оперативна обстановка на Півдня України залишається стабільно напруженою..." - слово "контрольована" уже не вживається , і то добре!
показать весь комментарий
22.12.2024 11:37 Ответить
ще не вечір
показать весь комментарий
22.12.2024 11:48 Ответить
Успіху не мав, відійшов. Ситуація складна, але контрольована стабільно напружена.
показать весь комментарий
22.12.2024 11:51 Ответить
Якшо влада й надалі буде допомагати СЗЧшникам бракованими мінами, то шось мені підказує, що кацапню ми не подолаємо.
показать весь комментарий
22.12.2024 12:40 Ответить
 
 