Оккупанты 5 раз пытались штурмовать островную зону на Приднепровском направлении, успехов не имели, - Силы обороны Юга

Оперативная обстановка на Юге Украины остается стабильно напряженной. Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не выявлено.

Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 310 обстрелов с применением более полутора тысяч боеприпасов. Противник использовал более 170 FPV- дронов различных модификаций и сбросил 222 осколочных боеприпаса с поражающими свойствами.



Как отмечается, российские войска не оставляют намерений захватить наши позиции и постоянно прибегают к штурмам. За прошедшие сутки на Юге было зафиксировано 12 попыток штурмовых действий, большинство из которых на Запорожском направлении.

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Также оккупанты продолжают наносить авиационные удары как на Запорожском направлении, так и по Херсонщине, применяя управляемые авиабомбы(КАБы) и неуправляемые авиационные ракеты (НАРы).



На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг осуществляет разведывательные меры, тренирует будущие группы штурмовиков и пополняет запасы.



На Приднепровском направлении оккупанты 5 раз прибегали к штурмам островной зоны, успехов не имели.

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