В городской застройке Торецка и Часова Яра бои. Все попытки врага прорвать нашу оборону отражены, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 21 декабря 2024 года, войска РФ с целью улучшения тактического положения проводили наступательные действия возле Петропавловки и Кругляковки - на Купянском направлении, вблизи Зеленого Гая, Грековки, Тернов и Ивановки - на Лиманском направлении и в сторону Верхнекаменского и Белогоровки - на Северском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, продолжались бои в городской застройке Торецка и Часова Яра. Все попытки противника прорвать нашу оборону были отбиты.

"На Покровском направлении враг пытался атаковать в районах Миролюбовки, Зеленого, Даченского и Нововасильевки: успеха не имел, продолжает накапливать силы.

В Курахово, Старых Тернах, Шевченко, в районе Сонцовки, Дачного и Успеновки наши защитники сдерживали атаки врага на Кураховском направлении", - говорится в сообщении.

По данным ОСГВ "Хортица", больше всего атак противника зафиксировано на Времевском направлении. С применением бронетехники противник атаковал наши подразделения у Макаровки и в направлении Сторожевого, Нескучного, Максимовки и Константинополя. Благодаря умелым действиям наших защитников было уничтожено 2 танка и 5 ББМ противника.

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"Подразделения Сил обороны Украины продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий", - резюмировано в сводке.

Ранее в ОСГВ "Хортица" информировали, что в городской застройке Торецка, Часова Яра и Курахово бои. Враг накапливает резервы.