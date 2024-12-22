На фронте за сутки почти 200 боестолкновений. Больше всего - 47 на Времевском направлении, - Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск российских оккупантов, нанося им значительные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, а также 37 авиаударов, сбросив 70 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 137 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполовка, Закитное, Северск, Звановка, Марково, Часов Яр, Константиновка, Романовка, Екатериновка, Удачное, Александрополь, Покровск, Лисовка, Зверево, Темировка, Садовое, Приднепровское и Антоновка.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться неподалеку Зеленого Гая, Грековки, Надежды, Тернов и Ивановки.

Задействовав авиацию на Северском направлении, противник дважды атаковал в направлении Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты провели два штурма неподалеку Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники отбили 29 наступательных действий агрессора вблизи Миролюбовки, Променя, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Противник активно применял авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 15 атак в районах Старых Тернов, Курахово и Дачного.

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил 47 атак наших позиций возле Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного.

Ситуация на юге и севере

За минувшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции семь раз были атакованы неподалеку Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили пять штурмовых действий, противник успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают отражать атаки подразделений оккупационной армии в Курской области. За минувшие сутки враг совершил 41 попытку потеснить украинских защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов. Ведет разведку.

Удары по врагу

Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1820 человек. Также украинские воины обезвредили 15 танков, 29 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских системы, три средства ПВО, 50 БпЛА оперативно-тактического уровня и 81 автомобиль.

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