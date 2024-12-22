На фронте за сутки почти 200 боестолкновений. Больше всего - 47 на Времевском направлении, - Генштаб
Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск российских оккупантов, нанося им значительные потери.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ
Обстрелы Украины
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, а также 37 авиаударов, сбросив 70 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 137 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполовка, Закитное, Северск, Звановка, Марково, Часов Яр, Константиновка, Романовка, Екатериновка, Удачное, Александрополь, Покровск, Лисовка, Зверево, Темировка, Садовое, Приднепровское и Антоновка.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.
На Купянском направлении за сутки произошло четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки и Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться неподалеку Зеленого Гая, Грековки, Надежды, Тернов и Ивановки.
Задействовав авиацию на Северском направлении, противник дважды атаковал в направлении Верхнекаменского и Белогоровки.
На Краматорском направлении оккупанты провели два штурма неподалеку Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и Дружбы.
На Покровском направлении наши защитники отбили 29 наступательных действий агрессора вблизи Миролюбовки, Променя, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Противник активно применял авиацию.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 15 атак в районах Старых Тернов, Курахово и Дачного.
На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил 47 атак наших позиций возле Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного.
Ситуация на юге и севере
За минувшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции семь раз были атакованы неподалеку Новоандреевки и Пятихаток.
На Приднепровском направлении наши защитники отбили пять штурмовых действий, противник успеха не имел.
Силы обороны Украины продолжают отражать атаки подразделений оккупационной армии в Курской области. За минувшие сутки враг совершил 41 попытку потеснить украинских защитников.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов. Ведет разведку.
Удары по врагу
Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.
Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1820 человек. Также украинские воины обезвредили 15 танков, 29 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских системы, три средства ПВО, 50 БпЛА оперативно-тактического уровня и 81 автомобиль.
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Російські війська здійснили низку накатів на н.п. Загризове, на північ від н.п. Лозова і вздовж лісосмуг на схід від Глушківки. ЗСУ вдалося розбити штурмові групи супротивника.
Курська область.
На південному фланзі Суджанського напрямку російські війська просунулися в районі урочищ Ольхове та Мальцев Лєс на ділянці завширшки до 2.1 км і продовжують штурмові дії в районі Курилівки."