Общие боевые потери РФ с начала войны – около 776 090 человек (1990 за сутки), 9615 танков, 21 313 артсистем, 19 885 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 776 090 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 776090 (+1990) человек
танков - 9615 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 19885 (+15) ед,
артиллерийских систем - 21313 (+29) ед,
РСЗО - 1256 (+0) ед,
средства ППО - 1030 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 20790 (+55),
крылатые ракеты - 2948 (+1),
корабли/катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 32039 (+67) ед,
специальная техника - 3664 (+2)
Пожалуйста, подождите...
Як то по цифрах втрат в ж. с. (1990 рил) і логістиці (67 авто + 15 ббм) незрозуміло.
Ай да маладци кацапи, уміють подихати за шізу ввх. Дебіли *** !
Та й тактика ж - "просочування". Тобто дрібними групами, без броні. А на "рубіж спішування" їздять вже рік на цивільному транспорті (автівки-легковики, цивільні бусики, вантажівки цивільні тощо). Судячи з різкого підвищення вражень транспорту останні декілька місяців, ЗСУ досить впевнено відпрацювало контрзаходи у вигляді виявлення того цивільного транспорту та знищення його разом з особовим складом ДО спішування. Ну і відосів щодо цього - багацько, звісно.
А так-то так - їхня армія реально і впевнено перетворилась на "армію маршевих батальйонів" в стилі першої світової.
То там движняк як на кільцевій Києва ?
Десь густо, десь пусто. На Курахове, Часів Яр та Покровськ - лізуть як таргани. Як і в курській області. Намагаються щось біля Куп'янська - на інших дільницях на порядок менша активність.
- самокати/електросамокати
- багі/моцики
Пожар произошел на складе на территории особой экономической зоны России «Алабуга».
Там хранили 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы и тепловизоры для изготовления 400 единиц "Shahed-136". Все это уничтожили.
Логістика 32 тисячі (20,7 тис цьогорічні).
БПЛА наздоганяють арту, відрив всього в пів тисячі
Ну і те, що вони впряглися в кабалу до сєв.корейців з САУ калібром 170мм (снарядів до яких засрашка не виробляє) - теж натякає, що з артою в засрашки дуже скрутно.
на щастяна нех щастать 👍
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!