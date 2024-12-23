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армия РФ (18012) Генштаб ВС (5763) ликвидация (3128) уничтожение (6229)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 776 090 человек (1990 за сутки), 9615 танков, 21 313 артсистем, 19 885 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 776 090 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 776090 (+1990) человек

танков - 9615 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 19885 (+15) ед,

артиллерийских систем - 21313 (+29) ед,

РСЗО - 1256 (+0) ед,

средства ППО - 1030 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 20790 (+55),

крылатые ракеты - 2948 (+1),

корабли/катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 32039 (+67) ед,

специальная техника - 3664 (+2)

Інфографіка

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Топ комментарии
+9
Рекорд був +2200 .
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23.12.2024 08:14
+8
В РФ сожгли склад с деталями к «шахедам» на $16 млн, - ГУР.

Пожар произошел на складе на территории особой экономической зоны России «Алабуга».

Там хранили 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы и тепловизоры для изготовления 400 единиц "Shahed-136". Все это уничтожили.
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23.12.2024 08:40
+7
Чотири доби майже вісім тисяч чумардосів, невже скоро світанок.
Логістика 32 тисячі (20,7 тис цьогорічні).
БПЛА наздоганяють арту, відрив всього в пів тисячі
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23.12.2024 08:51
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+1990 це рекорд чи ні ?
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23.12.2024 08:09 Ответить
Рекорд був +2200 .
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23.12.2024 08:14 Ответить
Это, вроде, топ 3
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23.12.2024 17:07 Ответить
Їх що там маршовими колонами на передок женуть ?

Як то по цифрах втрат в ж. с. (1990 рил) і логістиці (67 авто + 15 ббм) незрозуміло.

Ай да маладци кацапи, уміють подихати за шізу ввх. Дебіли *** !
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23.12.2024 08:31 Ответить
В них "по штатці" в "шторм-Z-загоні" (посилена рота) взагалі "нє положєно" броні. В їхніх "настановах" такі загони забезпечуютсья транспортом "який знайдуть". В них навіть для штатних 2 мінометів 82мм не специфікується транспорт - теж самі шукають.

Та й тактика ж - "просочування". Тобто дрібними групами, без броні. А на "рубіж спішування" їздять вже рік на цивільному транспорті (автівки-легковики, цивільні бусики, вантажівки цивільні тощо). Судячи з різкого підвищення вражень транспорту останні декілька місяців, ЗСУ досить впевнено відпрацювало контрзаходи у вигляді виявлення того цивільного транспорту та знищення його разом з особовим складом ДО спішування. Ну і відосів щодо цього - багацько, звісно.

А так-то так - їхня армія реально і впевнено перетворилась на "армію маршевих батальйонів" в стилі першої світової.
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23.12.2024 09:55 Ответить
А я про що, скільки потрібно цивільного транспорту (легкові авто, буси) щоб підвезти на лінію боєзіткнення хоча б 1000 кацапорил ? Пішки з боєукладкою далеко не зайдеш. 1000/ 7 (в одному авто) = 140 шт авто, це так по скромному.
То там движняк як на кільцевій Києва ?
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23.12.2024 13:31 Ответить
"Там" - це у вашій уяві ДЕ? Фронт - 1100 кілометрів. 140 авто - це 1 машина на 8 кілометрів фронту.

Десь густо, десь пусто. На Курахове, Часів Яр та Покровськ - лізуть як таргани. Як і в курській області. Намагаються щось біля Куп'янська - на інших дільницях на порядок менша активність.
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23.12.2024 19:20 Ответить
Да зрозумів, що дискутую із "стратегом"
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23.12.2024 22:29 Ответить
Діп Стеит забанили?
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23.12.2024 08:32 Ответить
У звіт треба добавити ще кілька категорій:
- самокати/електросамокати
- багі/моцики
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23.12.2024 08:33 Ответить
ну тогда и велики ... ещё нефтебазы
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23.12.2024 08:36 Ответить
нафтобази складно. Бо є такі нафтобази по 50+ РВС-5000. Там треба щонайменше півдесятка гарної балістики або КР, а на деякі навіть і більше. Он думаєте що комбінат "Атлас" весь вигорів? Та ні. А таких комбінатів такого розміру у європейській частині десь два десятки. Точно не рахував, але більше двадцяти точно. І це не рахуючи крупних перевалок, таких як у Новоросійську та Усть-Лугі.
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23.12.2024 12:35 Ответить
В РФ сожгли склад с деталями к «шахедам» на $16 млн, - ГУР.

Пожар произошел на складе на территории особой экономической зоны России «Алабуга».

Там хранили 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы и тепловизоры для изготовления 400 единиц "Shahed-136". Все это уничтожили.
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23.12.2024 08:40 Ответить
Чотири доби майже вісім тисяч чумардосів, невже скоро світанок.
Логістика 32 тисячі (20,7 тис цьогорічні).
БПЛА наздоганяють арту, відрив всього в пів тисячі
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23.12.2024 08:51 Ответить
Так, щось в засрашки не теє з артою останні 4 місяці. Мабуть, вже останні стволи з будь-яких "коробочок" іржавих на базах зберігання познімали. Осінтери про це ще влітку почали доповідати - з підтвердженнями у вигляді супутникових фоток. Саме тому і оцінка кількості доступних для відновлення танків та САУ різко впала - коробочки з стволами, які класифікувались як "очікує відновлення", різко перейшли в стан "коробочка без ствола, відновленню не підлягає".

Ну і те, що вони впряглися в кабалу до сєв.корейців з САУ калібром 170мм (снарядів до яких засрашка не виробляє) - теж натякає, що з артою в засрашки дуже скрутно.
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23.12.2024 10:04 Ответить
зараз у нас сопілкарство швидко розвинулось.
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23.12.2024 12:31 Ответить
Не дуже ваші натяки зрозумілі. Ви про тєлємарафон, чи що?
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23.12.2024 12:39 Ответить
не розумію, як це може може бути пов'язано з тєлємарафоном. Я про майстерню Мадіра.
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23.12.2024 12:44 Ответить
Щось я зовсім не розумію, про що ви пишете. Яким чином питання стану арти в засрашки та сопілкарство-то пов'язані, окрім "хтось про щось <свистить>"?
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23.12.2024 12:49 Ответить
підпишіться на канал Мадяра. Там вже півроку команда Кліма-Team Птахів Мадяра робить fpv-дронами сопілки з стволів кацапської арти. Просто так ******* по гарматам fpvхами немає сенсу, бо колеса\гідравліку\механізми можно досить швидко відновити\замінити. А якщо у стволі буде наскрізна дірка, то така гармата вже іде на глибокий мінус, бо зробити новий ствол - то велика проблема і багато часу.
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23.12.2024 13:02 Ответить
Тепер зрозуміло. А то "мадіра". Що за мадір з сопілками...
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23.12.2024 14:36 Ответить
Ну вибачайте, обдруківка, бо клавіши поряд. Але могли би і запідозрити щось, бо з великої літери ))
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23.12.2024 14:53 Ответить
777 777 - завтра буде ?
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23.12.2024 09:54 Ответить
Три сокири буде однозначно, четверта і п'ята під сумнівом, шостої не буде (округляють до десятка)
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23.12.2024 11:00 Ответить
сакрально красиво на щастя на нех щастать 👍
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23.12.2024 12:51 Ответить
Кляті "добровольці"... І сунуть, і сунуть...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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23.12.2024 10:39 Ответить
Гармата чучхе стріляє таки далеко, але дуже повільно і (принаймні ті гармати, що воювали за Іран) не дуже влучно. Вироб цей хоч і унікальний, але низькотехнологічний, і тому таких виробів у кндр лише кількасот... Від великого щастя друга армія світу такими гарматами не озброювалась би... Мабуть таки припекло...
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23.12.2024 12:00 Ответить
 
 