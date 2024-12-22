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ликвидация (3128) Курск (836)

Северокореец пытался поймать дрон-камикадзе голыми руками. ВИДЕО

В Курской области украинский дрон-камикадзе атаковал северокорейского солдата. Наемник долго убегал от беспилотника, а потом перед ударом пытался поймать его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята последняя минута жизни захватчика, опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Бойцы 92 ОШБр ликвидировали двух северокорейских солдат в Курской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
цих шакалів немає матерів. їх в пробірках вирощюють
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22.12.2024 17:44
+14
Корейцю Біс послав шматочок дрона
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22.12.2024 17:40
+12
Мамаші в сімейний альбом .... Синок здох!
Залишилося лише роздрукувати!
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22.12.2024 17:37
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Мамаші в сімейний альбом .... Синок здох!
Залишилося лише роздрукувати!
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22.12.2024 17:37 Ответить
цих шакалів немає матерів. їх в пробірках вирощюють
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22.12.2024 17:44 Ответить
Зловив - прямо на його горище.
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22.12.2024 17:38 Ответить
Цього атеїста навіть у Пекло не візьмуть. Абратно до Кіма.
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22.12.2024 17:39 Ответить
А йому однаково з пекла в пекло
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22.12.2024 17:42 Ответить
Корейцю Біс послав шматочок дрона
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22.12.2024 17:40 Ответить
Гра в кальмара по північнокорейські
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22.12.2024 18:41 Ответить
Це таке привітання ..Хаук ...я все сказав ✋
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22.12.2024 17:41 Ответить
Як буде корейською "я спіймав, я співав!"
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22.12.2024 17:44 Ответить
잡았어, 노래했어!
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22.12.2024 17:49 Ответить
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22.12.2024 18:38 Ответить
Корейська народна забава - "спіймай дрона".
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22.12.2024 17:49 Ответить
найкраще грати колективно, навипередки
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22.12.2024 18:29 Ответить
Не він перший - не він останній...".
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22.12.2024 19:21 Ответить
Спробував загіпнозувати ! Але вчився погано в ... школі.
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22.12.2024 17:49 Ответить
казали - здавайся чучхе - жити будеш - кружили - просили... а він думав в квача грають
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22.12.2024 17:49 Ответить
Цей дрон ,то напевно є найдорожча річ,яку він тримав у своєму житті.
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22.12.2024 17:49 Ответить
на Новий рік подарунок уже не отримає!
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22.12.2024 17:51 Ответить
Я почему вредный был, тому що у мене рису не було.
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22.12.2024 17:52 Ответить
технічна обізнаність на рівні неконтактного племені корубо.
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22.12.2024 17:54 Ответить
R.I.P., собакоїде.
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22.12.2024 17:58 Ответить
перше лишнє, це абревіатура Rest in Peace - спочивай в мирі, а йому вічних мук в пеклі.
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22.12.2024 18:31 Ответить
Таке відчуття шо оператор дрона тролляка ще той ) до останнього відтягуав задоволення.
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22.12.2024 17:59 Ответить
може перевіряв чи нічний кореєць володіє якимись магічними властивостями.
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22.12.2024 18:34 Ответить
У ннього "був час і натхнення..."...
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22.12.2024 19:22 Ответить
Нічого не побачив, але повірю.
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22.12.2024 18:00 Ответить
ти що очі довбешся?
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22.12.2024 18:33 Ответить
відео не відтворюється.
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22.12.2024 18:57 Ответить
тоді вибачай
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22.12.2024 19:06 Ответить
прийнято.
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22.12.2024 19:46 Ответить
А в найближчій посадці за дійством уважно спостерігали два Рябка
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22.12.2024 18:02 Ответить
спостерігали, бо уже не голодні....
Собаки не знають куди складувати запаси на зиму!
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22.12.2024 18:06 Ответить
это НЕ кореец !!!(((
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22.12.2024 18:03 Ответить
Шо, абидна за сваих?
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22.12.2024 18:38 Ответить
Ничем не отличается от такого же тупого рашистского ваньки. Эх, старина Дарвин, тебе сейчас было бы столько работы...
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22.12.2024 18:04 Ответить
Поймал, но есть нюанс.....
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22.12.2024 18:07 Ответить
Идіот він і е ідіот
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22.12.2024 18:11 Ответить
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22.12.2024 18:12 Ответить
Шайтан з пропелером.
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22.12.2024 18:19 Ответить
То мабуть бурят чи якут ,бо дуже вгодований .Там в кореї тільки Кім такий.
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22.12.2024 18:21 Ответить
КАБЗДОН - ТИ ХТО??? - КОРЕЯКА В ПАЛЬТО...
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22.12.2024 18:21 Ответить
Дай пять!
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22.12.2024 18:27 Ответить
Які хохмачі ці корейці пончика
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22.12.2024 18:36 Ответить
Хонгільдон всьо.
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22.12.2024 18:41 Ответить
комерційно невигідно, бо один китайський дрон коштує вдвічі дорожче, аніж одне північнокоерейське життя.
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22.12.2024 19:03 Ответить
Нічого страшного, піймає іншим разом…
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22.12.2024 19:41 Ответить
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22.12.2024 20:27 Ответить
Звичайний російський ванька, де кореєць тут?
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22.12.2024 21:07 Ответить
Я думав, що вони там лише одного борова відкормлюють, а інші 26 млн шкіра та кості, але цей мордатий і на інших відео і фото теж відкормлені харі.
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22.12.2024 21:35 Ответить
Ефективна робота наших бійців - мінус ще один окупант. Так тримати!
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22.12.2024 22:43 Ответить
Снег башка попадет - совсем мёртвый будешь, **** нискожопая.
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22.12.2024 23:25 Ответить
хорошо получилось, но на корейца этот козломордый похож примерно так как Усик на Шевченко.
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22.12.2024 23:58 Ответить
Шапку загубив
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23.12.2024 01:41 Ответить
Любітель двіжухі...
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25.12.2024 12:54 Ответить
 
 