Северокореец пытался поймать дрон-камикадзе голыми руками. ВИДЕО
В Курской области украинский дрон-камикадзе атаковал северокорейского солдата. Наемник долго убегал от беспилотника, а потом перед ударом пытался поймать его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята последняя минута жизни захватчика, опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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