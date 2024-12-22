Северокореец пытался поймать дрон-камикадзе голыми руками. ВИДЕО

В Курской области украинский дрон-камикадзе атаковал северокорейского солдата. Наемник долго убегал от беспилотника, а потом перед ударом пытался поймать его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята последняя минута жизни захватчика, опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Бойцы 92 ОШБр ликвидировали двух северокорейских солдат в Курской области. ВИДЕО