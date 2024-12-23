Продолжаются интенсивные бои в городской застройке Часова Яра и Торецка, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки враг активизировался на Лиманском направлении. Также боевые столкновения зафиксированы на Харьковском, Купянском, Северском, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

В течение суток противник с целью улучшения тактического положения проводил наступательные действия в Старице - на Харьковском направлении, в районе Кучеровки и Загрызово - на Купянском направлении. Успеха не имел.

Противник активизировался на Лиманском направлении. Силы обороны отражали вражеские атаки неподалеку населенных пунктов Зеленый Гай, Терны, Макеевка и в направлении Новоегоровки и Серебрянки.

На Северском направлении в течение дня враг атаковал наши позиции в Белогоровке. Для проведения штурмовых действий в направлении Верхнекаменского противник использовал бронетехнику, баги и мотоциклы.

Продолжаются интенсивные бои в городской застройке Часова Яра и Торецка, где противник, не считаясь с потерями пытается улучшить тактическое положение.

На Покровском направлении штурмовые группы противника с применением бронетехники пытались прорвать нашу оборону неподалеку Зеленого, Даченского, Шевченко, Новоелизаветовка и Новооленовка. Противник успеха не имел, продолжает накапливать силы.

В Курахово продолжаются бои в городской застройке. Также на этом направлении враг, при поддержке бронетехники, атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Дачное, Успеновка и Зеленовка. Попытки противника прорвать нашу оборону были отбиты. Только западнее Зеленовки благодаря умелым действиям наших воинов уничтожено 2 ББМ и 1 - поврежден.

На Времевском направлении продолжаются интенсивные бои. Противник проводил наступательные действия с применением бронетехники неподалеку от Большой Новоселки, Константинопольского, Раздольного, Благодатного, Времевки и западнее Сторожевого и Макаровки.

При отражении штурмов наши воины уничтожили 1 танк и 2 ББМ противника, еще 3 танка и 1 ББМ - повреждены. Вследствие огневого поражения наши укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее удержание. Сейчас в этих районах продолжаются мероприятия по поиску, выявлению и уничтожению остатков штурмовых групп противника.

Напомним, оккупанты 5 раз пытались штурмовать островную зону на Приднепровском направлении, успехов не имели.