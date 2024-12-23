Москве удалось отвоевать 40% территорий Курской области, однако ВСУ все еще удерживают позиции, - The Washington Post

Интенсивность атак в Курской области сигнализирует о растущем отчаянии российского диктатора Владимира Путина как можно быстрее убрать этот "козырь" со стола на фоне давления по поводу возможных переговоров о прекращении войны перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

По словам украинских военных, Россия направила в регион 60 000 солдат и атакует украинские позиции всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Часто россияне передвигаются на мотоциклах, телегах, велосипедах и пешком, чтобы ограничить свои потери на дорогах, которые контролирует украинская огневая мощь. Кроме того, в последние дни на поле боя в Курской области появились волны северокорейских войск, которые продвигались большими группами, что делало их легкой целью.

"В августе Путин преуменьшил наглое вторжение Украины, назвав его бесполезным второстепенным действием по сравнению с основными боевыми действиями на востоке Украины. Но почти пять месяцев спустя, по мере усиления боевых действий, битва за этот уголок западной России доказала, что вторжение Украины через границу стало переломным моментом в войне, даже если окончательный результат остается неясным", - пишет WP.

Командир 82-й бригады ВСУ Дмитрий Волошин признался, что сначала он был скептически настроен относительно Курской операции в целом, однако с тех пор важность этой битвы стала "неоспоримой".

Сторонники операции считают, что нападение было единственным вариантом для Украины. Хотя Россия по-прежнему нацелена на Сумскую область, она также впервые применяет свое оружие дома, нанося ущерб своим собственным городам и инфраструктуре, а не только Украине, акцентируется в статье.

Отмечается, что операция заставила Россию возобновить обмены пленных "азовцев", а также отвести десятки тысяч солдат от линии фронта в Украине.

"Это история принципа для Путина, прежде всего. Он бросил сюда готовые и лучшие бригады. Это обученные, уверенные в себе типы... Мы боремся с элитой. Мы отвели их из других регионов. Мы никуда не уйдем", - заявил командир 225-го штурмового батальона Украины, капитан Олег Ширяев.

В издании добавили, что у Украины больше причин, чем когда-либо, чтобы стоять на своих позициях в России. По словам официальных лиц, если они отступят, 60 000 российских солдат пойдут за ними в Украину.

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