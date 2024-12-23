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Москве удалось отвоевать 40% территорий Курской области, однако ВСУ все еще удерживают позиции, - The Washington Post

ОТУ Сіверськ про бої на Курщині

Интенсивность атак в Курской области сигнализирует о растущем отчаянии российского диктатора Владимира Путина как можно быстрее убрать этот "козырь" со стола на фоне давления по поводу возможных переговоров о прекращении войны перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

По словам украинских военных, Россия направила в регион 60 000 солдат и атакует украинские позиции всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Часто россияне передвигаются на мотоциклах, телегах, велосипедах и пешком, чтобы ограничить свои потери на дорогах, которые контролирует украинская огневая мощь. Кроме того, в последние дни на поле боя в Курской области появились волны северокорейских войск, которые продвигались большими группами, что делало их легкой целью.

"В августе Путин преуменьшил наглое вторжение Украины, назвав его бесполезным второстепенным действием по сравнению с основными боевыми действиями на востоке Украины. Но почти пять месяцев спустя, по мере усиления боевых действий, битва за этот уголок западной России доказала, что вторжение Украины через границу стало переломным моментом в войне, даже если окончательный результат остается неясным", - пишет WP.

Командир 82-й бригады ВСУ Дмитрий Волошин признался, что сначала он был скептически настроен относительно Курской операции в целом, однако с тех пор важность этой битвы стала "неоспоримой".

Сторонники операции считают, что нападение было единственным вариантом для Украины. Хотя Россия по-прежнему нацелена на Сумскую область, она также впервые применяет свое оружие дома, нанося ущерб своим собственным городам и инфраструктуре, а не только Украине, акцентируется в статье.

Отмечается, что операция заставила Россию возобновить обмены пленных "азовцев", а также отвести десятки тысяч солдат от линии фронта в Украине.

"Это история принципа для Путина, прежде всего. Он бросил сюда готовые и лучшие бригады. Это обученные, уверенные в себе типы... Мы боремся с элитой. Мы отвели их из других регионов. Мы никуда не уйдем", - заявил командир 225-го штурмового батальона Украины, капитан Олег Ширяев.

В издании добавили, что у Украины больше причин, чем когда-либо, чтобы стоять на своих позициях в России. По словам официальных лиц, если они отступят, 60 000 российских солдат пойдут за ними в Украину.

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Топ комментарии
+13
Оце "оживив" фронт, дегенерат зелений 🤬
Давай ще, закинь ЗСУ на Брянщину, Бєлгородщіну для підтримки свого в'ялого рейтингу, главне весь час про "мір" кукурікать, поки ворог лізе.
Армією України керує наркоман самозванець і зрадник, коли все всі це вголос скажуть.
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23.12.2024 10:02
+11
Так, геніальний план Зеленського-Єрмака приведе усі ці 60.000 в Сумську область.
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23.12.2024 09:28
+10
Навіть Бутусов нарешті визнав шкурську аферу злочином і дурістю?.... Бо тільки ідіот та ворог може зняти своє військо з оборони країни і кинути в оточення кацапів на болота площею 17 млн кв км.
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23.12.2024 10:54
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77 знищених військових КНДР за три дні одним екіпажем ССО

КУРЩИНА. Оператори ССО знищили 77 та поранили більше 40 військових Північної Кореї.
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23.12.2024 08:02 Ответить
От і добре - чим більше боїв за поребриком тим краще
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23.12.2024 08:40 Ответить
Ну да, не ти ж хз де воюєш.
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23.12.2024 10:09 Ответить
А те що гинуть Наші хлопці то таке.
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23.12.2024 19:44 Ответить
дурню не неси. чим більше воюють за поребриком тим менше воюють в Україні
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23.12.2024 19:55 Ответить
Ну те шо накопичили зброї та сил і будуть, як каже гш, форсувати Дніпро в районі Херсона - то звісно вороже іпсо.
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24.12.2024 00:12 Ответить
то ти хочеш щоб кацапів перекинули з курської під Херсон?
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24.12.2024 09:08 Ответить
Так, геніальний план Зеленського-Єрмака приведе усі ці 60.000 в Сумську область.
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23.12.2024 09:28 Ответить
Сам хоч розумієш, яку тупу ×уйню ляпнув? Віслюк, звісно, кондом, але не тому, що ти ідіот.
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23.12.2024 18:00 Ответить
А у гниди там, на теріторії України, є бетоні укріпрайоьни, шоб коли рашисти виб'ють ЗСУ з курщини не дати їм на плечах ЗСУ піти далі по Україні?
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24.12.2024 00:15 Ответить
Ще одне екзальтоване їпанько.
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24.12.2024 00:34 Ответить
Так є бетонні споруди для ЗСУ, чи як скрізь на фронті - окопчики по коліно застлані чороною плівкою від зеленского.
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24.12.2024 01:51 Ответить
Відвоювати 40% захопленої частини Курської області
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23.12.2024 09:39 Ответить
Оце "оживив" фронт, дегенерат зелений 🤬
Давай ще, закинь ЗСУ на Брянщину, Бєлгородщіну для підтримки свого в'ялого рейтингу, главне весь час про "мір" кукурікать, поки ворог лізе.
Армією України керує наркоман самозванець і зрадник, коли все всі це вголос скажуть.
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23.12.2024 10:02 Ответить
Навіть Бутусов нарешті визнав шкурську аферу злочином і дурістю?.... Бо тільки ідіот та ворог може зняти своє військо з оборони країни і кинути в оточення кацапів на болота площею 17 млн кв км.
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23.12.2024 10:54 Ответить
Про що думав Зеленський и його оточення,коли вирішили йти на Курськ?мабуть не головою ,а тепер він каже що 60000 солдат можуть зайти в Сумську область,як це називається?
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23.12.2024 13:30 Ответить
Росіянин Сірскій замість того, щоб вибити рашистів з 10 селищ Харківської області, які за день без опору захопили окупанти, загнав всю техніку НАТО і резерви в Курську авантюру-Кринки-2!
Це лише:
знищує резерви,
збільшило фронт,
дали право використати тактичну ядерну зброю рашистам.
позбавило Україну статусу жертви агресії,
дало змогу рашистам залучити іноземні війська!
Не мало, так?
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23.12.2024 13:43 Ответить
немало
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23.12.2024 17:04 Ответить
висновки робити зарано. В усякому разі тут головне те що ми їх знищуюємо. Можливо краще було б починати робити це ще в 22му році але є як є. З мінусів - те що наступальна операції на курщину мобілізувала дурнувате населення ерефії проти України ще більше
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23.12.2024 15:26 Ответить
кацапам пох на той курськ
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24.12.2024 07:38 Ответить
Проте ж :який багатющий ОБМІННИЙ фонд!!! А для відкормочних БАЗ: І збільшення чисельності робочих місць: годувальниць обшивальниць. а головне--можливостей для хапко--списання...

Жіночки скаржилися : НЕ встигають перешивати " роби" .що тріщать на їх пузяках від
обжерання... І все це на тлі. картини жахів : як наших.вкрай знесилених. полонених--вертають. немов із-передпіччя бухенвальдських печей...
p.s.--ТА ХІБА вже не МОЖНА ОРГАНІЗУВАТИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИХ рашо--абармотів на розбірці житло- завалів. які ж їх і навергали ?*??
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23.12.2024 17:43 Ответить
Вопрос , а на куя нам процент когда там просто ложат наших детей , цель была атомная станция , Курск . Каждый день открывая Цензор читаешь, кацапы захватили еще территорию Украины. Что значит удерживают ,зачем ? Нам нужно удерживать свои позиции позицию, ***** не дурак не отрывая орков от главных задач поставил туда узкоглазых ****** ....Плохо дело ...
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23.12.2024 17:46 Ответить
Свинособако, їж з лопати і не рохкай.
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23.12.2024 18:03 Ответить
Читай , Тролль , тебе делать не куй ? дрыщиш между строк , кому пристать со своей лопатой ? Накуй ты пишешь свое нубское письмо, жри сам Дерть.. Каждого есть свое мнение ...
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23.12.2024 19:54 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
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24.12.2024 00:31 Ответить
Представляю какой там ******. Бойня!
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23.12.2024 21:46 Ответить
До Курска мы уничтожали около 1200 россиян в сутки, сейчас около 1500, разница небольшая. Непонятно в чем выгода гробить наших в ускоренном темпе. И все знают, что в наступлении гибнет в 3-5 раз больше чем в обороне.
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23.12.2024 21:51 Ответить
НЕОБХОДИМО ПОДОГНАТЬ ТУДА ПОБОЛЬШЕ РАКЕТНЫХ СИСТЕМ И БПЛА И ДОЛБОНУТЬ ПО МОСКВЕ И ПИТЕРУ, ПО КРЕМЛЮ, ТРЕТЬЯКОВКЕ И ЭРМИТАЖУ !)
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24.12.2024 08:41 Ответить
араз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тис. осіб, -
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24.12.2024 08:45 Ответить
 
 