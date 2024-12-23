Количество боевых столкновений на фронте возросло до 164, ожесточенные бои идут на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 164. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБ, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга нашей страны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по ситуации на фронте по состоянию на 16:00 23 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по территории Украины

Оккупанты применяли артиллерию и авиацию по районам населенных пунктов Бачевск, Большая Писаревка, Луговка, Александровка Сумской области.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении сегодня произошло три боевых столкновения. Наши войска отразили одну атаку россиян в районе Волчанска, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

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Пять штурмов захватчиков отражены нашими воинами вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Богуславки на Купянском направлении, еще семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении враг 17 раз атаковал в районах Грековки, Новоегоровки, Зеленого Гая, Новой Кругляковки, Твердохлебово, Надежды, Новосергиевки, Тернов и Ивановки, шесть боестолкновений в настоящее время незавершены.

На Северском направлении в районе Белогоровки, Григорьевки наши защитники отразили восемь вражеских штурмов, пять боестолкновений сейчас продолжаются.

На Краматорском направлении противник сегодня семь раз штурмовал позиции украинских защитников в районе Ступочек, Часова Яра и Предтечино, незавершенными остаются еще два боестолкновения.

На Торецком направлении противник 13 раз атаковал позиции наших войск в районах Дилиевки, Дачного, Белой Горы, Щербиновки и Торецка, до сих пор продолжаются шесть боестолкновений.

На Покровском направлении в районах населенных пунктов Миролюбовка, Даченское, Новый Труд, Новотроицкое, Зеленое, Новоелизаветовка, Новооленовка, Новопустынка и Успеновка с начала суток враг атаковал уже 21 раз, 11 атак отражены, идут ожесточенные бои.

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Семь вражеских штурмов уже отражены нашими защитниками в районах населенных пунктов Курахово, Петропавловка, Сонцовка, Старые Терны и Андреевка на Кураховском направлении, до сих пор продолжаются 11 боестолкновений. В то же время, враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Андреевка, сбросив две управляемые бомбы.

Обстановка на юге

На Времевском направлении продолжаются семь из восемнадцати начатых противником штурмов вблизи Новодаровки, Дачного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара и Новоселки. Кроме того, враг сбросил девять управляемых авиационных бомб по районам населенных пунктов Темировка и Константинополь.

В районе Белогорья на Гуляйпольском направлении наши защитники отразили один вражеский штурм.

На Ореховском направлении враг четыре раза без успеха пытался выбить наших защитников с занимаемых позиций.

Как отметили в Генштабе, на Приднепровском направлении враг активных действий не проводил.

По имеющейся информации, россияне совершили 237 обстрелов по территории Курской области РФ, в том числе 24 - из реактивных систем залпового огня.

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