Ситуация на Времевском направлении сложная, но мы проводим активную оборону, поэтому говорить о каком-то окружении рано, - Силы обороны Юга
Оккупанты уже несколько дней подряд осуществляют по более чем 40 штурмов в день на Времевском направлении, но Силы обороны Юга проводят активную оборону, поэтому рано говорить о каком-то окружении.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.
"Сейчас на Времевском направлении уже несколько дней подряд более 40 штурмовых действий проводит враг: вчера - 47, сегодня - 44. Он пытается обойти Новоселку с восточного фланга и даже с севера. В то же время Силы обороны юга знают об этих намерениях, ведут активную оборону, проводят стабилизационные мероприятия, и поэтому говорить пока о каком-то окружении рано", - сообщил спикер.
По его словам, враг несет большие потери, ежесуточно Силы обороны ликвидируют около 200 оккупантов и десятки единиц вражеской техники.
"Вчера было уничтожено 8 танков и до полутора десятков бронированных машин. Сегодня - 4 танка и до 5 боевых бронированных машин. Наши защитники уничтожают их силы, которые пытаются вклиниться в нашу оборону, там, где можно, проводят активные боевые действия по восстановлению своих позиций", - добавил Волошин.
Напомним, ранее в DeepState сообщали, что российские войска продолжают срезать Времевский выступ в Донецкой области, что угрожает окружению украинских защитников в районе Великой Новоселки.
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https://x.com/jana_skhidna яна східна
https://x.com/jana_skhidna/status/1871089914504507429 5 год
Це просто п.....
На захід від н.п. Сторожове російські війська зайняли район кургану «Могила Сторожова» та панівну висоту 177 м (Бабина гора).
У південній частині Сторожового противник зайняв позиції вздовж русла річки Мокрі Яли."