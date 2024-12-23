Ситуация на Времевском направлении сложная, но мы проводим активную оборону, поэтому говорить о каком-то окружении рано, - Силы обороны Юга

Оккупанты уже несколько дней подряд осуществляют по более чем 40 штурмов в день на Времевском направлении, но Силы обороны Юга проводят активную оборону, поэтому рано говорить о каком-то окружении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Сейчас на Времевском направлении уже несколько дней подряд более 40 штурмовых действий проводит враг: вчера - 47, сегодня - 44. Он пытается обойти Новоселку с восточного фланга и даже с севера. В то же время Силы обороны юга знают об этих намерениях, ведут активную оборону, проводят стабилизационные мероприятия, и поэтому говорить пока о каком-то окружении рано", - сообщил спикер.

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По его словам, враг несет большие потери, ежесуточно Силы обороны ликвидируют около 200 оккупантов и десятки единиц вражеской техники.

"Вчера было уничтожено 8 танков и до полутора десятков бронированных машин. Сегодня - 4 танка и до 5 боевых бронированных машин. Наши защитники уничтожают их силы, которые пытаются вклиниться в нашу оборону, там, где можно, проводят активные боевые действия по восстановлению своих позиций", - добавил Волошин.

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Напомним, ранее в DeepState сообщали, что российские войска продолжают срезать Времевский выступ в Донецкой области, что угрожает окружению украинских защитников в районе Великой Новоселки.