На юге враг продолжает проводить разведку, 4 раза прибегал к штурмам островов в устье Днепра, - Силы обороны

На южном направлении враг не прекращает обстрелы позиций ВСУ, используя артиллерийское вооружение различного типа и калибра. Также страдают от артобстрелов и прилегающие к линии фронта населенные пункты. За прошедшие сутки было зафиксировано почти 300 обстрелов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

За прошедшие сутки, противник использовал 217 FPV- дронов различных модификаций, в том числе и барражирующий типа "Ланцет" и сбросил почти 200 осколочных боеприпасов с поражающими свойствами.

Главной целью врага остается захват наших позиции и продвижение вглубь нашей обороны. Поэтому штурмы на Южном направлении не прекращаются. За прошедшие сутки в операционной зоне ОГВ "Таврия" было зафиксировано 6 попыток штурмовых действий, 2 из которых - на Запорожском направлении.



На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник проводит разведку, продолжает тренировать будущие группы штурмовиков и пополняет запасы боекомплектов.

На Приднепровском направлении оккупанты 4 раза прибегали к штурмам островной зоны в устье Днепра. Попытки успехов не имели, агрессор с потерями вернулся на исходные позиции.

За прошедшие боевые сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава агрессора на 75 человек.

Также вражеские потери составляют:

2 пушки и миномет;

10 единиц автомобильной и бронетехники;

3 единицы ударных БпЛА типа "Shahed-136";

1 лодка;

2 мотоцикла;

4 квадроцикла;

6 спутниковых терминалов "Starlink" и камера видеонаблюдения;

4 антенны управления БпЛА.

Поражено:

4 блиндажа/укрытий личного состава;

2 огневые позиции.

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