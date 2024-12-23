На юге враг продолжает проводить разведку, 4 раза прибегал к штурмам островов в устье Днепра, - Силы обороны
На южном направлении враг не прекращает обстрелы позиций ВСУ, используя артиллерийское вооружение различного типа и калибра. Также страдают от артобстрелов и прилегающие к линии фронта населенные пункты. За прошедшие сутки было зафиксировано почти 300 обстрелов
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
За прошедшие сутки, противник использовал 217 FPV- дронов различных модификаций, в том числе и барражирующий типа "Ланцет" и сбросил почти 200 осколочных боеприпасов с поражающими свойствами.
Главной целью врага остается захват наших позиции и продвижение вглубь нашей обороны. Поэтому штурмы на Южном направлении не прекращаются. За прошедшие сутки в операционной зоне ОГВ "Таврия" было зафиксировано 6 попыток штурмовых действий, 2 из которых - на Запорожском направлении.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник проводит разведку, продолжает тренировать будущие группы штурмовиков и пополняет запасы боекомплектов.
На Приднепровском направлении оккупанты 4 раза прибегали к штурмам островной зоны в устье Днепра. Попытки успехов не имели, агрессор с потерями вернулся на исходные позиции.
За прошедшие боевые сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава агрессора на 75 человек.
Также вражеские потери составляют:
- 2 пушки и миномет;
- 10 единиц автомобильной и бронетехники;
- 3 единицы ударных БпЛА типа "Shahed-136";
- 1 лодка;
- 2 мотоцикла;
- 4 квадроцикла;
- 6 спутниковых терминалов "Starlink" и камера видеонаблюдения;
- 4 антенны управления БпЛА.
Поражено:
- 4 блиндажа/укрытий личного состава;
- 2 огневые позиции.
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