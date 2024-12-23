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На юге враг продолжает проводить разведку, 4 раза прибегал к штурмам островов в устье Днепра, - Силы обороны

Сили оборони півдня на ранок 23 грудня

На южном направлении враг не прекращает обстрелы позиций ВСУ, используя артиллерийское вооружение различного типа и калибра. Также страдают от артобстрелов и прилегающие к линии фронта населенные пункты. За прошедшие сутки было зафиксировано почти 300 обстрелов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

За прошедшие сутки, противник использовал 217 FPV- дронов различных модификаций, в том числе и барражирующий типа "Ланцет" и сбросил почти 200 осколочных боеприпасов с поражающими свойствами.

Главной целью врага остается захват наших позиции и продвижение вглубь нашей обороны. Поэтому штурмы на Южном направлении не прекращаются. За прошедшие сутки в операционной зоне ОГВ "Таврия" было зафиксировано 6 попыток штурмовых действий, 2 из которых - на Запорожском направлении.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник проводит разведку, продолжает тренировать будущие группы штурмовиков и пополняет запасы боекомплектов.

На Приднепровском направлении оккупанты 4 раза прибегали к штурмам островной зоны в устье Днепра. Попытки успехов не имели, агрессор с потерями вернулся на исходные позиции.

За прошедшие боевые сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава агрессора на 75 человек.

Также вражеские потери составляют:

  • 2 пушки и миномет;
  • 10 единиц автомобильной и бронетехники;
  • 3 единицы ударных БпЛА типа "Shahed-136";
  • 1 лодка;
  • 2 мотоцикла;
  • 4 квадроцикла;
  • 6 спутниковых терминалов "Starlink" и камера видеонаблюдения;
  • 4 антенны управления БпЛА.

Поражено:

  • 4 блиндажа/укрытий личного состава;
  • 2 огневые позиции.

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Там в ЗСУ служать багато добровольців з Одеси та Чорноморська. Ті, кого я знаю, офіцери в основному, кажуть, що Дніпро кацапи ні за що не форсують. Може б вони щось і змогли б, якби їхній флот не був закупореноий на Кавказі. А так ... Безнадійні для них спроби. Все настільки пристріляно, що будь який плавзасіб кацапів знищується Богданою з одного пострілу.
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23.12.2024 09:25 Ответить
А зачем тут флот? Здесь же река, а не море. Можно вполне обойтись обычными переправочными средствами сухопутных войск. Другой вопрос, есть ли они у русских и в достаточном количестве.
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23.12.2024 11:26 Ответить
 
 