Россияне активизировались на острове Большой Потемкинский, - Силы обороны юга

Российские войска продолжают попытки высадиться на остров Козацкий. Также активизировались и на острове Большой Потемкинский.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Ситуация на островах без изменений. Враг ежедневно продолжает проводить разведывательно-поисковые действия, "прощупывает" нашу оборону, наши огневые средства. Активнее всего он их проводит на острове Казацкий и в последнее время активизировался на острове Большой Потемкин", - рассказал он.

По его словам, враг наносит удары дронами, применяет армейскую и штурмовую авиацию, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами. Кроме того, пользуясь метеоусловиями, российские войска пытаются незаметно проводить штурмовые действия, однако, по словам спикера, Силы обороны имеют достаточно средств, чтобы выявлять врага.

"Ежедневно враг теряет и людей, и плавсредства. Ни одна из попыток врага закрепиться на островах за несколько месяцев не имела успеха. Думаю, враг все еще готовится к проведению каких-то действий малыми группами пехоты", - добавил спикер.

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Также, сказал Волошин, в российских подразделениях идет постоянное восстановление потерь.

"У них постоянно прибывает пополнение, постоянно прибывает техника, лодки, есть информация, что двигатели к моторным лодкам пришли и тому подобное. Однако количество их остается постоянным", - пояснил он.

В то же время, по его словам, враг постоянно ведет подготовку штурмовых групп для преодоления водных преград, форсирования рек и действий на островах.

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